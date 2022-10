Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 10.10.2022. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Karagići, Matići, Srednja Lipnica, Gornja Lipnica, Hasanovac, Dorić Mahala, Tisovac i Snozu vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Gradačca:

-u naseljima: Barišići,Bjeljevina Donja, Bjeljevina Gornja i Okanovići u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

-u naseljima: Poljane, Mujkići, Rijeka, Kamenjani, Habibovići i Jasenica u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

-u naseljima: Jelovče selo,Zelinja Donja,Zelinja Srednja,Zaimovići i Jasenica u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Dana 11.10.2022. godine (utorak) na području: Grada Tuzle u ulicama Drage PaviĆA I Križani u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.