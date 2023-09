Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 24.09.2023. godine (nedjelja) na području Grada Gračanice u naseljima: kompletna Općina Doboj Istok, Lukavica i Bare u Stjepan Poljuu vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Dana 25.09.2023. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Paša Bunar i Šljivice u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Straževac, Seljanuša, Žuže-Gornja Lohinja,

Vranovići i Doborovci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Grada Živinica u naseljima: Juroševići,Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan i Gladajevići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.