Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 27.11.2023. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle u naseljima: Seljublje, Puljkov Do, Ban Brdo, Horozovina, Paraći, Čifluk, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Paša bunar i Šljivice, te u ulici Pavla Goranina u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Olanovica i Karlovača u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 28.11.2023. godine (utorak) na području Grada Tuzle:

– u naseljima: Seljublje, Puljkov Do, Ban Brdo, Horozovina, Paraći, Čifluk, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Paša bunar i Šljivice, te u ulici Pavla Goranina u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u naseljima: Potočka mahala, Trakilovići, Kovačica, Kovačevo Selo, Gornja Tuzla, Dragčin, Ace Saračevića, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadžihusejnova Mahala, Uzeira Mehičića, balibegova Mahala, Trg Dr. Mehmeda Huseinefendića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: Fra Grge Martića, Pazar i Hendek u vremenu od 13:30 do 15:30 sati,

– u naseljima: Gornja Grabovica,Srednja Grabovica,Tetima i Kosci,te ulici Fočanska u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.