Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 25.03.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Dr. Mehmeda Šerbića i Hadžića Sokak u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2. Općine Kalesija:

– u naseljima: Paljevine i Palavre, kao i kupci u Privrednoj zoni Kalesija Gornja u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Carska Bašča i Olanovca u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Kalesija Centar u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

Dana 26.03.2024. godine (utorak) na području

1. Grada Živinice u naseljima: Požar,Višća, Jahići, Berići i Zenuni u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

2. Općine Kalesija:

– u naseljima: Kalesija gornja, Memići, Markovići, Bulatovci, Brda, Hrvačići, Brezik i Muratovići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u industrijskoj zoni Kalesija u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Prnjavor, Dubnica, Miljanovci, Sarači i Mahmutovići u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.