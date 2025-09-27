Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.09.2025.godine (nedjelja) na području

1. Grada Tuzle u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi, Drakčin, Kolimer, Cvljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te u ulicama: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjotuzlanskog odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala, Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske Brigade u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

2. Grada Gračanice u ulicama: Mula Dedina, Braće Fazlića i Kulina Bana; u naseljima: Gajevi, Drijenča, Gornji Čiriš, Lendići, Javor i Pašalići te u komplet MZ Babići i MZ Soko u vremenu od 08:00 do 16 sati.

3. Grada Živinica:

– u naselju Ciljuge u vremenu od 11:00 do 15:00 sati,

– u ulici Toplička u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,

– u ulici Armije BiH u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u naselju Ciljuge Stara Pruga u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u naselju Sadnice u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

4. Općine Kalesija u naseljima: Puljkov Do, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

Dana 29.09.2025.godine (ponedjeljak) na području

1.Grada Tuzle u naselju: Tojšići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Grada Gradačca u naseljima: Ledenice Gornje, Zelenkići, Omeragići, Gibe, Huskići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3.Grada Lukavca u naseljima: Rajska i Hasanbašići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.