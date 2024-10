Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 07.10.2024. godine (ponedeljak) na području

1. Grada Tuzle u naseljima: Divkovići, Mihatovići,Plane, Brgule, Šići,Mihatovići i Bukinje kolona,te ulicama: : Branilaca Tuzle, Omladinska, 26. Augusta i 21.Decembra u vremenu od 08:30 do 10:30 sati.

2. Grada Gradačca:

-u naseljima: Požarike,Šećići,Karača,Vida,Njiverica i Novalići,te ulica 6.Bataljona u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

-u naselju Jelovče Selo u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

-u naselju Bare u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.