Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 20.10.2024. godine (nedjelja) na području

1. Grada Lukavca u naseljima: Gnojnica, Berkovica, Kruševica, Dobošnica Donja, Srednja i Gornja; Krtova I i II, Sižje i dio naselja Devetak Hodžići s dijelom uz magistralni put M4 Gornje i Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija (centar, Ivkovina, Kišići, Čelari i Cerik), Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari i Orahovica u vremenu od 07:00 do 14:30 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Komplet mjesne zajednice: Donja, Gornja Miričina i Rašljeva, te naselja Donja Orahovica dom, Basići, Kamenica i Bajići u vremenu od 07:00 do 14:30 sati.

Dana 21.10.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Dedino Brdo, Bajrama Malkočevića u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u naselju Srednja Grabovica u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Fana, Ferizovići, Šehovina, Babunovići Čitaonica, Babunovići, Lušnica, Kosica, dio naselja ćehaje kod Temoplasta i prečistači u Ježincu u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Drinjače Kladanjske, Brateljevići, Bebrava, Luka Tuholj i Miljevica u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

4. Grada Gradačca u naselju: Mahmut Mahala u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.