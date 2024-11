Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 04.11.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Gruje Novakovića, Gine Hasića i Đure Đakovića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Sebenika:

– u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Sladna Sušnica, Ibrići, Gulami, Sladna izbjegličko Naselje, Falešići, Brda, Brnčani, Čekanići Donji, Čekanići Gornji, Gornji Moranjci,Murati, Hazard, Babunovići Deponija, Sladna Kovačevići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Kiseljak, Sječe i Markuše u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

3. Općine Kladanj:

– u naseljima: Stupari, Prijanovići, Dubrava, Trnovače, Noćajevići, Rujići, Krivajevići, Suha ,Brlošci, Gojakovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 05.11.2024. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

-u ulici Trnovac u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,

-u ulici Bukinjska u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Sebenika:

– u naseljima: Srebrenik Gornji, Ravnuše, Srebrenik Donji, Polje Srebrenik,

Mehmeduša, Lipik, Nišići,te ulice: Ibrahima Cvike, Majevička, Benjamina Hogića Benka,

Mehmeda Ibrahimovića, Meše Selimovića, Hazima Fazlića, Mehmeda Spahe, Posavskog Odredau vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.Divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.