Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 24.02.2025. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuze:

– u ulicama: Alekse Šantića i dio Izeta Sarajlića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Razinoge, Čanići i Dobrnja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 25.02.2025. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama Fra Stjepana Matijevića Solanjina, Kojšino i 6. Bosanske Brigade u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u naseljima: Ljepunice, Dobrnja, Milešići, Mramor i Marina Glava u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Kovači Bare, Đurđevik Novo naselje, Musići, Đurđevik, Nukići, Đurđevik Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići i Kršići u vremenu od 09:00 do 09:30 i od 15:00 do 15:30 sati.

3. Grada Srebrenika u naseljima: Cerik, Tutnjevac, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Dežići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

4. Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Aljkovići i Seona u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.