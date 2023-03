Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 13.03.2023. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naselju Donji Čaklovići u vremenu od 08:30 do 13:30 sati,

– u ulicama Otokara Keršovanija i Mandići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

2. Grada Kladanja u naseljima Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:30 do 13:30 sati.

3. Grada Živinice u naseljima:Karaula,Karaula – Partizanska ulica,Lug,Maline,Strašanj,Sprečka,XXIV ulica,Strašanj,Oskova ušće,Šljunkara,Lučići,Barički gaj,Gornje Živinice,Trumići,Spahići ,Rasadine, Kopjevići, Brezik,Višća, Šišići i Davulijeu vremenu od 09:00 do 12:00 sati.