Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 19.03.2024. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u dijelu ulice 115. HVO Brigade Zrinjski i dio ulice Armije Republike BiH u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2. Grada Lukavac:

– u naseljima: Poljice Gornje, Poljice Donje, Bijelići, Rijeka, Frkići i dio naselja Babice (od restorana “Čamdže” do raskršća za Orahovicu) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 20.03.2024. godine (srijeda) na području

Grada Lukavac:

– u dijelu naselja Modrac (od žičare do Likića), Tabaci, te dijelovi naselja Puračić (Efendića brdo, Centar i Prosine) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Prokosovići i Bikodže u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Živinice:

– u naseljima: Kovači Bare, Đurđevik Novo Naselje, Musići, Đurđevik, Nukići, Đurđevik Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan i Gladajevići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Opštine Sapna:

– u naseljima: Kovačevići, Vitinica i Gaj u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

Opštine Teočak:

– u naseljima: Kovačevići, Selimovići i Mahmutovići u vremenu od 13:00 do 14:00 sati,

– Komplet Opština Teočak u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenik:

– u naselju Huremi u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.