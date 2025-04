Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 28.4.2025. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Gračanica:

– u naseljima Drijenča, i ulica Mula Dedina u vremenu od 09:30 do 12:00 sati,

– u naseljima Trzna i Brezje u Sokolu u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Dana 29.4.2025. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Majska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

2. Grada Gradačac u naseljima: Hanić, Brekinje, Sibovac i Škorići u vremrenu 10:30 do 12:00 sati.

3. Grada Srebrenik u naseljima: Zubovo Brdo 2, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Tunjevac, Srednja Špionica, Jošak, Dežići i Cerik u vremrenu od 09:00 do 17:00 sati.

4. Općine Kladanj u naseljima: Stupari, Dubrava, Prijanovići, Trnovače, Noćajevići, Krivajevići, Suha, Brlošci, Gojakovići, Tarevo, Čifluk, Novo Naselje i Crijevčići u vremrenu od 09:00 do 15:00 sati.

5. Općine Kalesija u naseljima: Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.