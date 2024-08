Počela sanacija asfalta u nekoliko tuzlanskih ulica

Danas će u Tuzli doći do obustave saobraćaja zbog sanacije saobraćajnica u nekoliko ulica.

U Ulici Rudarska od broja 43 do 55 radit će se na rekonstrukciji asfalta uz stambeno poslovne objekte u ovoj ulici. Za vrijeme izvođenja radova, ulica će u potpunosti biti zatvorena za sva kretanja i parkiranja automobila i drugih vozila.

Osim toga, zbog rekonstrukcije saobraćajnice doći će do obustave saobraćaja i u ulici Uzeira Meškovića Rame. Obustava saobraćaja biće regulisana privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Također, u mjesnoj zajednici Mosnik, od raskrsnice ulica 9. maja, Muftije efendije Kurta, Envera Šiljka, Donji Mosnik i Gornji Mosnik, pa do Vikaljske džamije ulicom Donji Mosnik, doći do izmjene režima saobraćaja. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen ulicom Donji Mosnik do okončanja radova i biće regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.