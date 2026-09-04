Počinje nagradni Dnevni kviz RTV Slon, svakog radnog dana nova pitanja

Dnevni kviz RTV Slon počinje u ponedjeljak, 7. septembra 2026. godine, a čitaocima svakog radnog dana donosi novu priliku da provjere svoje znanje i osvoje sedmičnu nagradu.

Novi kviz objavljivat ćemo od ponedjeljka do petka, svakog dana u 10 sati. Svaki Dnevni kviz sadržavat će pet pitanja i pet ponuđenih odgovora, a zadatak učesnika je da odaberu odgovor koji smatraju tačnim.

Ponedjeljkom provjeravamo znanje o sportu, utorkom o Bosni i Hercegovini, srijedom nas očekuju pitanja iz filma, muzike i zabave, četvrtkom upoznajemo svijet oko nas, dok je petak rezervisan za opće znanje.

Za učestvovanje je potrebno ostaviti tačnu e-mail adresu, putem koje ćemo kontaktirati dobitnika. Rezultat ostvaren u kvizu nije uslov za ulazak u sedmično izvlačenje, a propušteni dnevni kvizovi mogu se odigrati naknadno, sve do završetka ciklusa u petak u 15 sati. Jedna e-mail adresa može učestvovati jednom u izvlačenju tokom sedmice.

Dobitnika ćemo izabrati slučajnim odabirom i njegovo ime objaviti u subotu. E-mail adresa neće biti javno objavljena, a dobitnik će sve informacije o nagradi dobiti putem e-maila.

U kvizu mogu učestvovati svi čitaoci, ali zbog ograničenja dostave brzom poštom nagradu možemo poslati samo dobitniku iz Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore.

Svi objavljeni dnevni kvizovi bit će dostupni na ovom linku, gdje možete pronaći aktuelni kviz, kao i one koje ste eventualno propustili.

Igramo se, provjeravamo znanje i nagrađujemo svakog radnog dana u 10 sati.