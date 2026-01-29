Počinje sanacija mosta preko Mramorskog potoka

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje radove na sanaciji saobraćajne površine na mostu preko Mramorskog potoka, na dionici prema jezeru Kop u Mjesnoj zajednici Šićki Brod.

Radovi počinju u petak, 30. januara 2026. godine, a tokom njihovog izvođenja saobraćaj na ovoj dionici bit će u potpunosti obustavljen.

Građanima i učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca, dok se stanovnici naselja mole da kretanje prilagode uslovima na terenu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju do završetka radova.