Počinje sanacija mosta preko Mramorskog potoka

Selma Jatić
Počinje sanacija mosta preko Mramorskog potoka
Počinje sanacija mosta preko Mramorskog potoka

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje radove na sanaciji saobraćajne površine na mostu preko Mramorskog potoka, na dionici prema jezeru Kop u Mjesnoj zajednici Šićki Brod.

Radovi počinju u petak, 30. januara 2026. godine, a tokom njihovog izvođenja saobraćaj na ovoj dionici bit će u potpunosti obustavljen.

Građanima i učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca, dok se stanovnici naselja mole da kretanje prilagode uslovima na terenu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju do završetka radova.

pročitajte i ovo

Vijesti

Registracija samostalnih djelatnosti u Tuzli za jednu marku

Vijesti

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli

Vijesti

Javna rasprava u Tuzli: Da li Trgovačka postaje Ulica Muhameda ef....

Tuzla i TK

Smanjenje taksi za registraciju obrta u Tuzli, plaćat će se samo...

Tuzla i TK

Od danas izmijenjen režim saobraćanja u jednoj tuzlanskoj ulici

Vijesti

Ne postoje dokazi da je Tuzla pokušala proglasiti autonomiju u ratu

Magazin

Uloga vitamina B12 u tretmanu pacijenata sa dijabetesom

Sport

Finale Kupa sistema A: Bosna i Sloboda Energoinvest u nedjelju u Zetri

Vijesti

HPV imunizacija ključna u prevenciji karcinoma grlića maternice

Vijesti

Tužilaštvo bez odgovora o pokretanju istrage protiv Nenada Stevandića za događaje u Kotor-Varoši

BiH

Agencija za sigurnost hrane BiH reagovala nakon otkrivanja klorpirifosa u bananama

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]