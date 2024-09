Koalicija Pod lupom: Stranke ne žele odustati od apsolutne kontrole nad biračkim odborima

Koalicija „Pod lupom“ je u periodu od 22.7. do 1.9.2024. zabilježila ukupno 710 izbornih nepravilnosti.

Najveći broj nepravilnosti se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava i resursa (223 slučaja) i nepravilnosti pri formiranju biračkih odbora (210 slučajeva).

Ostale nepravilnosti se odnose na: preuranjenu izbornu kampanju (93 slučaja), propuste u radu lokalnih izbornih komisija (67 slučajeva), nepravilnosti u radu medija (39 slučajeva), pritiske na birače (24 slučaja) i različite druge oblike izbornih nepravilnosti (54 slučaja).

Do sada je identifikovano da 30 političkih subjekta krši izborna pravila, a najveći broj nepravilnosti se odnosi na političke subjekte: SNSD (71), SDA (46), HDZ BiH (36), SDS (35) i SDP (29).

Iz Koalicije „Pod lupom“ upozoravaju na veliki broj nepravilnosti koje se odnose na formiranje biračkih odbora.

Zabilježen je čak 181 slučaj gdje postoji sumnja na stranačku infiltraciju na pozicije predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora koji prema posljednjim izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH ne smiju biti povezani sa strankama.

Postaje očigledno da političke stranke nemaju namjeru odustati od apsolutne kontrole biračkih odbora bez obzira na jasna izborna pravila.

Mehanizam koji im omogućava manipulaciju izbornim rezultatima je još uvijek aktivan, i vidimo, iz do sada obrađenih slučajeva, da se na listama kandidata nalaze stranački ljudi koji su bili prethodno kandidati na izborima ili članovi biračkih odbora ispred stranke, ili stranački aktivisti ili čak članovi uže porodice onih koji ulaze u izbornu utrku. – navode iz Koalicije „Pod lupom“.

Pozvali su i CIK BIH da u svim dokazanim slučajevima odmah ukloni stranačke osobe sa liste kandidata za nestranačke predsjednike i njihove zamjenike i izrekne im predviđene sankcije za protivzakonito djelovanje, te da o navedenim slučajevima upozna nadležna tužilaštva u svrhu daljnjeg procesuiranja.

Također, iz Koalicije „Pod lupom“ naglašavaju da Centralni birački spisak (CBS) još uvijek nije dostupan javnosti.

Prema posljednjim izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, javnost ostvaruje pravo uvida u izvode iz CBS-a putem internet-stranice CIK-a, što do danas nije urađeno.

Koalicija „Pod lupom“ je stava da se radi o kršenju zakona i da još uvijek nije moguće raditi analize da se ispita postoje li manipulacije biračkim spiskovima i u kojoj mjeri.

Na osnovu svih ovih nalaza, Koalicija „Pod lupom“ je podnijela 193 prijave CIK-u koje se odnose na preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebu javnih sredstava i resursa i nepravilnosti u formiranju biračkih odbora.

CIK je na osnovu prijava Koalicije „Pod lupom“ do sada izreko 43 sankcije, i to 55.300 KM novčanih kazni, te je 29 osoba uklonjeno do sada sa liste kandidata za nestranačke predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora.

S obzirom na to da sutra zvanično počinje izborna kampanja iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali sve stranke i kandidate da se strogo pridržavaju svih propisa koji regulišu izbornu kampanju i da ne pribjegavaju zapaljivoj retorici pri vođenju kampanje.

Najavili su da će raditi i monitoring izborne kampanje i da neće tolerisati bilo kakve oblike nepravilnosti ili kršenja zakona, te da će aktivno raditi na njihovom otklanjanju i prijavama ka nadležnim institucijama.

Iz Koalicije “Pod lupom” su također podsjetili da se građani/ke mogu prijaviti za nestranačke posmatrače/ice izbornog dana, kao i prijaviti sve izborne nepravilnosti Koaliciji „Pod lupom“, putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem dostupnih online obrazaca na www.podlupom.org.