Podcast sigurna mreža – Sigurnost na internetu iz ugla BIRN-a BiH

Podcast Medijska pismenost – Sigurna mreža koji RTV Slon realizuje bavi se temama sigurnosti na internetu. U ovosedmičnom izdanju govorimo o domenu djelovanja Balkanske istraživačke mreže u BiH u kontekstu cyber sigurnosti.

Kolega Damir Mujabašić u studiju je ugostio Džanu Brkanić, urednicu BIRN-a BiH.

Govorili su o temi da li BiH ima strategiju za cyber sigurnost, koje su nam najučestalije prijetnje kada su u pitanju hakerski napadi, sa osvrtom na neke od hakerkih napada na vodeće institucije u BiH.

Kako istiće Brkanić veoma je važno edukovati i mlađe generacije kako se zaštiti od kršenja osnovnih ljudskih prava u online prostoru.

„Ukazujemo na to šta znači kršenje ljudskih prava, ukazujemo na to šta znači kršenje digitalnih prava. Edukujemo javnost o određenim pitanja, recimo šta znači zloupotreba intime na društvenim mrežama, šta znači podijeliti nečiju fotografiju na društvenim mrežama. To su pojmovi koji su itekako važni za mlađu publiku i važno je ukazivati im šta je pogrešno, šta ne, te kome se obratiti ukoliko dođe do nesretnog događaja.“ – ističe Brkanić.

Jako zanimljiva epizoda podcasta, koja je prije svega edukativna nalazi se na linku ispod.