Pomoć za stambene kredite odobrena za 207 mladih u TK

Pomoć za stambene kredite odobrena je za 207 mladih s područja Tuzlanskog kantona, kojima su danas uručene odluke o sufinansiranju kamata. Za ovaj program Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 300.000 KM, a sredstva su dodijeljena putem javnog poziva Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Finansijska podrška namijenjena je mladima koji su već riješili stambeno pitanje kupovinom nekretnine putem namjenskog kredita. Program podrazumijeva povrat dijela sredstava koje su korisnici izdvojili za plaćanje kamata, a maksimalan pojedinačni iznos podrške iznosi oko 1.612 KM.

Pomoć za stambene kredite dobili svi koji su ispunili uslove

Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić istakao je da je interesovanje za javni poziv bilo veliko te da je ove godine proširena lista korisnika kako bi podršku dobili svi koji su ispunili propisane uslove.

„Mi ovdje finansiramo naše mlade koji su uspjeli da kupe nekretninu, odnosno dio njihove kamate, procenat koji su platili za određeni vremenski period. Imamo 207 mladih koji su ostvarili uslove i maksimalni iznos negdje po dobivenoj odluci je 1.612 KM“, kazao je Gazdić.

Prema njegovim riječima, sredstva su raspoređena svim podnosiocima zahtjeva koji su ispunili uslove javnog poziva i dostavili formalno-pravno ispravne prijave.

Ministar je naglasio da Vlada TK i resorno ministarstvo žele biti partner mladima kroz programe koji im olakšavaju rješavanje važnih životnih pitanja.

Korisnicima podrška značajna zbog troškova stanovanja

Među mladima kojima je odobrena pomoć je i Aldin Djedović iz Lipnice kod Tuzle, koji je putem stambenog kredita kupio stan.

Djedović smatra da je svaka finansijska podrška značajna u periodu osamostaljivanja i formiranja porodice, posebno kada se uzmu u obzir današnji troškovi života i stanovanja.

„Meni je posebno drago što je pomoć podijeljena velikom broju mladih ljudi i nadam se da će Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona u narednom periodu objavljivati još poziva podrške mladima“, rekao je Djedović.

Podršku je ostvario i Nedim Kukuruzović iz Tuzle, kojem će odobrena sredstva pomoći u pokrivanju dijela ovogodišnjih kamata na kredit za kupljeni stan.

Kukuruzović se na javni poziv prijavio drugi put, a posebno je pohvalio pojednostavljenu proceduru prijavljivanja. Kako je istakao, ove godine bilo je potrebno prikupiti znatno manje dokumentacije nego ranije, što je olakšalo postupak prijave.