Poraz na domaćem parketu u Ligi za prvaka: Sloboda poražena od aktuelnog prvaka Igokee u Mejdanu

Dvorana Mejdan je nakon kraće pauze i tri gostovanja crveno-crnih ugostila susret osmog kola lige za prvaka Prvenstva Bosne i Hercegovine između ekipa Slobode i Igokee.

Košarkaši Slobode su u dosadašnjem toku lige za prvaka bili neporaženi na domaćem parketu, ali je aktuelni prvak Bosne i Hercegovine uspio prekinuti uspješnost crveno-crnih u dvorani Mejdana.

Tuzlanski tim tako je nastavio negativan niz budući da su u duelu ubilježili svoj četvrti vezani poraz u ligi za prvaka čime su se udaljili od prva četiri mjesta koja vode u polufinale.

Prva četvrtina protekla je u klasičnom ispitivanju snaga koje se odvijalo u serijama jedne pa druge ekipe. Najprije su domaći efikasno otvorili susret, te je potom uslijedio odgovor gostiju, ali su crveno-crni do kraja prve četvrtine zadržali ostvarenu prednost.

U nastavku slijedi nova serija gostiju i prvo vodstvo koje ekipa Igokee koristi da ubilježi značajniju rezultatsku prednost uoči odlaska na poluvrijeme i domaći tim ostavi na svega osam postignutih poena u drugoj dionici igre. Rezultat na poluvremenu glasio je 31:43 za goste iz Laktaša.

Gosti nastavljaju u dobrom ritmu i u trećem periodu igre tokom kojeg je prednost Igokee rasla do plus 17 poena, ali do kraja treće četvrtine domaći ipak dolaze do svoje igre i spuštaju zaostatak na jednocifrene brojke.

Posljednjih deset minuta susreta bilo je prilično izjednačeno, domaći su u više navrata pokušavali stići rezultatski minus, ali su gosti vanjski šutem imali adekvatan odgovor na pokušaje crveno-crni čime su održali prednost i na kraju zasluženo slavili pobjedu rezultatom 69:79 (23:19; 8:24, 22:18; 16:18).

Najefikasniji u porazu ekipe Slobode bio je Asim Gutić sa 20 ubačenih poena, dok je Kareem Brewton postigao 16 poena u večerašnjem susretu. Dvocifren je bio još Andrija Bojić sa 10 poena, a vrijedi spomenuti i solidnu partiju Ismeta Sejfića koji je utakmicu završio sa osam poena i 11 skokova. Goste je do nove pobjede predvodio kapiten Dragan Milosavljević sa 17 postignutih poena, a pratio ga je iskusni Marko Jošilo koji je dodao 14 poena u trijumfu svog tima.

Sloboda je u srijedu navečer upisala svoj prvi ovosezonski poraz u Mejdanu kada je riječ o ligi za prvaka i time vezala ukupno četvrti poraz u prethodna četiri kola što ih je dovelo na peto mjesto ligaške tabele i omjer od tri pobjede i pet poraza.

Igokea je pobjedom u Tuzli zadržala prvu poziciju ligaške tabele i nakon osam odigranih kola bilježe skor od šest pobjeda i dva poraza.

Košarkaši trenera Žunića za vikend gostuju posljednjeplasiranoj ekipi ligaške tabele, ekipi Mladosti iz Mrkonjić Grada, u okviru devetog i pretposljednjeg kola lige za prvaka.