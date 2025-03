Poraz rukometaša BiH u Gruziji

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u Tbilisiju od Gruzije sa 26:28, u susretu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Rukometaši BiH pretrpjeli su drugi poraz u kvalifikacijama, dok je Gruzija upisala prvi trijumf te obje reprezentacije, zajedno sa Grčkom, imaju po dva boda nakon tri kola.

Susret je protekao u izjednačenoj igri. BiH je bolje otvorila meč i imala je prednost do 21. minute kada je Gruzija uspjela da preokrene, a potom i povede sa tri gola razlike. No, do kraja poluvremena izabranici selektoraa Damira Doborca uspjeli su se vratiti i smanjiti zaostatak na jedan gol.

Prvih 15 minuta drugog dijela igralo se gol za gol, kada je BiH napokon uspjela nakon nekoliko propalih pokušaja da dođe do izjednačenja. Ipak, Gruzija je u nastavku ponovo preuzela igru i došla do tri gola prednosti te na kraju do pobjede.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Mislav Grgić sa 10, Domagoj Alilović sa sedam i Nedim Hadžić sa pet golova, dok je u selekciji Gruzije briljirao Giorgi Tskhovrebadze sa 11 pogodaka.

U narednom kolu ponovo će se sastati ove dvije reprezentacije, ovaj put u Cazinu, a meč je na rasporedu u nedjelju.

U prvom meču ovog kola u ovoj grupi Island je pobijedio Grčku u gostima sa 34:25 i ima maksimalan učinak nakon tri kola.