Iako očevi u BiH, već više od deset godina, prema zakonskim rješenjima mogu koristiti porodiljni dopust za očeve, tek rijetki su koji se na ovu zakonsku povlasticu i odluče. Prema podacima objavljenog istraživanja “Otac na rodiljskom dopustu”, koje je uradio Sarajevski otvoreni centar, pokazali su kako je pravo na rodiljski dopust u Bosni i Hercegovini od 2016. do 2023. godine koristilo tek 0,36 posto očeva. Komplicirana procedura, neodobravanje poslodavca, ali i pritisak sredine… sve su to razlozi zbog kojeg porodiljni dopust dominantno koriste majke.

Kada bi i u kojim slučajevima podržali korištenje porodiljnog dopusta za očeve, koji bi, prema vašem sudu, benefiti bili za bebe, koji za očeve, koji za majke, kako porodiljni dopust očeva može utjecati na bračne odnose, kako na promjenu percepcije rodno stereotipnih uloga u bh. društvu, samo su neki stavovi i pitanja za čijim odgovorima smo tragali i putem portala www.rtvslon.ba. U našem istraživanju o porodiljnom dopustu za očeve učestvovalo je 115 ispitanika diljem Bosne i Hercegovine, ali i naši ljudi koji danas žive u Švedskoj i Njemačkoj, najviše iz starosne kategorije od 25 do 35 godina života (59,6 posto) a rezultate istraživanja o temi trebaju li očevi koristiti porodiljni dopust donosimo u nastavku teksta.

Zbog različitih situacija spremni smo „odobriti“ korištenje porodiljnog odsustva očevima

Čitatelje i čitateljice portala www.rtvslon.ba pitali smo u kojem slučaju bi podržali korištenje porodiljnog odsustva očevima. Ako majka treba pomoć oko bebe, a nema nikog drugog da joj pomaže kao opciju odabralo je 9,3 posto ispitanika. Skoro jednak stav imamo i u slučajevima kada oba roditelja žele podijeliti odgovornost podjednako i ako oba roditelja žele prve dane sa bebom provesti zajedno bez ičije pomoći (po 8,3 posto ispitanih). Prema stavovima učesnika/ca našeg istraživanja nešto smo manje tolerantni prema situacijama u kojima oba roditelja žele podijeliti porodiljni dopust 3,7 posto ispitanika, ako majka ne može koristiti dopust iz ekonomskih razloga i ako otac želi iskoristiti dopust zbog bolje prilagodbe bebe sa po 2,8 posto.

Zanimljivo je i da je za korištenje porodiljnog dopusta za očeve samo u izuzetnim slučajevima tek 1,9 posto ispitanih. Ipak, 62 posto ispitanika bi podržalo korištenje porodiljnog dopusta za očeve u koliko je riječ o kombinaciji različitih situacija ili u svim navedenim slučajevima. Obradovao nas je podatak da smo prema mogućnosti korištenja porodiljnog odsustva za očeve postali mnogo otvoreniji i tolerantniji jer je samo 0,9 postu učesnika našeg istraživanja stava da ovu mogućnost ne bi podržao ni u kom slučaju, iako je u našem istraživanju učestvovalo 59,3 posto žena i 39,8 muškaraca.

Uzmemo li u obzir godine života u kojima su učesnici našeg istraživanja, može se zaključiti da su otvorenost i tolerancija u direktnoj vezi sa godinama starosti pa se može zaključiti da su mlađe generacije* sklonije dijeljenju porodiljnog dopusta i da su spremni biti ravnopravniji u roditeljstvu.

*Najviše ispitanika je iz starosne kategorije od 25 do 35 godina njih 59,6 posto, zatim od 35 -45 godina života njih 18,4 posto, od 18 do 25 godina života njih 11,4 posto, u starosnoj kategoriji od 45 do 65 godina njih 7,9 posto i tek 2,6 posto iz starosne kategorije preko 65 godina života.

Zbog čega je porodiljni dopust za očeve dobar za djecu?

Sudeći prema stavovima učesnika našeg istraživanja „Trebaju li očevi koristiti porodiljni dopust“ jedan od glavnih razloga zašto bi ova opcija trebala biti korištena jeste rano povezivanje očeva sa bebama što je potvrdilo 25,9 posto ispitanika. Isto tako, učesnici našeg istraživanja stava su da korištenje porodiljnog dopusta očeva može doprinjeti ravnopravnijem roditeljstvu kako smatra 22,2 posto ispitanika ali i to što ova opcija može zbližiti porodicu što je potvrdilo 15,7 posto učesnika istraživanja.

Tek 0,9 posto ispitanih odnosno 1,9 posto ispitanih smatra da je bebama bolje sa majkom odnosno stava su da majke trebaju biti primarni njegovatelj što sugerira da nisu za porodiljni dopust za očeve. Svakako, zanimljiv je stav čak 29,6 posto sudionika našeg istraživanja smatra da je korištenje porodiljnog odsustva za očeve dobro jer će i očevi imati uvid u količinu energije koja je potreban za njegu i brigu oko beba kao i uvid u količinu obaveza koje dolaze sa novorođenčetom u porodici.

Može li porodiljni dopust za očeve imati pozitivne refleksije na bračne odnose?

Sudeći prema odgovorima naših ispitanika korištenje porodiljnog odsustva za očeve pozitivno može utjecati i na bračne odnose ali i na poimanje rodno stereotipnih uloga u društvu. Ovaj stav najbolje ilustriraju odgovori naših čitatelja/ca koji smatraju da korištenje porodiljnog odsustva za očeve podstiče zajedničku odgovornost (59,4 posto) i može ojačati vezu između partnera (21,7 posto) te značajno mijenja rodno stereotipne uloge što smatra 59, 4 % ispitanika. Također, prema izraženim stavovima korištenje porodiljnog odsustva za očeve smanjilo bi stres kod majke što je kazalo 13,2 posto učesnika/ca našeg istraživanja.

Benefiti za očeve i benefiti za djecu

U slučaju da očevi koriste porodiljni dopust osigurala bi se veća uključenost u roditeljstvo i odgoj djeteta kasnije smatra 38,9 posto ispitanih, osigurala bi se bolja emocionalna povezanost očeva sa djecom što je stav 25 posto ispitanika, očevi bi bolje razumjeli roditeljstvo mišljenje je 20, 4 posto čitatelja/ca portala www.rtvslon.ba. S druge strane među benefitima koje bi dobila djeca u slučaju da očevi koriste porodiljni dopust je veća emocionalna stabilnost i bolja emocionalna povezanost sa oba roditelja što smatra 79,6 posto ispitanih, zatim, više vremena provedenog sa ocem što je stav 14,8 posto ispitanih kao i razvijanje različitih obrazaca ponašanja mišljenje je 2,8 učesnika našeg istraživanja.

A benfiti za majke?

Prema rezultatima istraživanja korištenje porodiljnog dopusta za očeve, osim pozitivnih refleksija na bračnu (partnersku) zajednicu, na same očeve i djecu, ova opcija sa sobom nosi i određene benefite za majke. Visoko prvo mjesto među iskazanim stavovima odnosi se na odgovor da bi ova mogućnost zbližila partnere jedne s drugima i sa bebom i to bez uplitanja šire porodice što smatra 33,6 posto naših ispitanika. Među benefitima za majke, čitatelji i čitateljice portala www.rtvslon.ba prepoznaju mogućnost više vremena za oporavak (31,8 posto), manje stresa i umora (25,2 posto) te bolja raspodjela kućnih obaveza (5,6 posto).

Mogući izazovi u kontekstu dojenja

Čitatelje i čitateljice portala www.rtvslon.ba u sklopu istraživanja „Trebaju li očevi koristiti porodiljni dopust“ pitali smo i koje izazove vide u kontekstu dojenja (ako očevi koriste porodiljni dopust). Sudeći prema rezultatima najviše nas brine potreba za korištenjem zamjenskih metoda hranjenja (smatra 26,4 posto ispitanika) te logistički izazovi u organizaciji dojenja (što smatra 18,9 ispitanih). Ipak 38,7 posto učesnika istraživanja ne vidi nikakve posebne izazove koji se mogu dovesti u vezu sa dojenjem.

Može li samo i isključivo otac koristiti porodiljni dopust?

Ova opcija je za 33 posto ispitanih prihvatljiva u slučaju ako otac ima bolju mogućnost za korištenje dopusta, dok za 34 % učesnika našeg istraživanja ova opcija nije prihvatljiva u bilo kojem slučaju. Tek 20,8 posto učesnika smatra da je opcija da samo otac koristi porodiljni dopust prihvatljiva ako majka želi ranije nastaviti sa radom, odnosno 12,3 posto u slučaju da majka zarađuje više od oca.

Mame su odobrile porodiljni dopust za očeve (lična iskustva)

U 20. epizodi podcasta “Taboo Show” razgovarali smo o iskustvu jedne tuzlanske porodice u kojoj su majka i otac podijelili porodiljni dopust. Prema riječima i iskustvu naše sagovornice Jelene Tanasković Mićanović među njenim suprugom i mlađim sinom stvorila se jaka emotivna veza na koju je danas, tri godine kasnije, jako ponosna.

„Djeca ne trebaju istu emociju od nas niti trebaju da se otac i majka isto ponašaju. Njih dvojica su stvorila takvu vezu da je zaista u nekim momentima, što je bilo nezamislivo sa prvim djetetom, mlađi sin radije odabrao tatu da ga utješi nego mene. Bilo mi je nevjerovatno drago, bila sam ponosna što njih dvojica imaju tu vezu.“

Moguća ali rijetka praksa

Više od polovine ispitanika, njih 62 posto ne poznaje ni jednog oca koji je koristio zakonsku mogućnost korištenja porodiljnog dopusta za očeve, 21,3 posto učesnika poznaje jednog ili dva oca koji su koristili ovu zakonsku mogućnost, dok 16,7 posto učesnika našeg istraživanja u svom okruženju poznaje više očeva koji su koristili mogućnost porodiljnog dopusta. Među razlozima zbog kojih se očevi ne odlučuju za korištenje porodiljnog dopusta za očeve jeste komplicirana procedura za ostvarivanje ovog prava, kruta birokracija, odbijanje poslodavaca da omogući korištenje porodiljnog odsustva za očeve, nedostatak informacija o pravima, te pritisak i negativan odnos društva i okoline.

Za sve vas koje tema porodiljnog dopusta za očeve više zanima predlažemo da pogledate i naš podcast. Snimak epizode dostupan je u produžetku teksta.

