Skoro svaka Bosanka doživjela je neki vid partnerskog nasilja

Nasilje ne podrazumjeva samo fizičko povređivanje. Iako psihičko nasilje ne ostavlja modrice i ožiljke, ono ostavlja posljedice na mentalno zdravlje i blagostanje. Depresija, anksioznost, misli o samoubistvu ili pokušaj samoubistva su neka od stanja kroz koja prolaze žene koje su iskusile ili trpe emocionalno zlostavljanje. Psihološkim nasiljem nasilnici urušavaju nezavisnost i samopouzdanje ženi sa ciljem da održe moć i kontrolu u vezi. Fizičko nasilje obično uključuje i različite vidove psihološkog zlostavljanja. U saradnji sa organizacijom „Vive žene“ željeli smo saznati vaše stavove u vezi sa psihološkim nasiljem. Rezultati su vrlo inidikativni.

Riječ je o istraživanju koje smo u saradnji sa „Vive ženama“, putem portala www.rtvslon.ba uradili u periodu od 20. do 31. maja ove godine i u kojem je učestvovalo 698 ispitanika/ca uglavnom iz Tuzle. Između ostalog, pitali smo vas kako biste ocjenili ozbiljnost posljedica psihičkog nasilja u partnertskim vezama, kako biste reagovali kada biste posumnjali da neko vama blizak trpi nasilje i kako ocjenjute razinu pomoći i podrške žrtvama nasilja.

Pregled najznačajnijih rezultata

Između ostalog, željeli smo saznati koliko je javnosti uopće jasan pojam psihičkog nasilja. Više od polovine onih koji su se odazvali nažem pozivu za učešće u anketi, njih 62,8 posto ili 438 ispitanih smatra da je vrlo svjesno šta podrazumijeva psihološko nasilje u partnerskim vezama. Umjereno je svjesno 33 posto, što u općem zbiru kaže da je percepcija javnosti takva da smo skoro svi svjesni šta je psihičko nasilje (95,8%). No, to još uvijek na znači da znamo kako prekinuti začarani krug nasilja.

Želimo pružiti pomoć, znamo li kako?

Na pitanja kako biste regovali ako bi posmunjali da je neko od vaših prijatelja ili članova porodice žrtva psihološkog nasilja u partnerskoj vezi 83,9 % ispitanih bi pružilo podršku i savjetovalo bi da potraže pomoć. No, 16 posto ispitanih nije sigurno kako postupiti ako u njihovom okruženju postoji potencijalna žrtva psihološkog nasilja. I zaista, jako je važno biti podrška osobama koje su žrtve nasilja, no opravdanim se čini postaviti pitanje na koji način. Je li dovoljno samo reći razvedi se ili nemoj to trpiti, ostavi ga….

Jeste li ikada bili svjedok ili žrtva psihološkog nasilja u partnerskom odnosu?

Čak 81,9 posto učesnica našeg istraživanja ili 585 osoba bili su svjedocima ili žrtvom psihičkog nasilja u partenerskom odnosu pokazala li su rezultati istraživanja!

Stoga je jako važno podsjetiti se na neke primjere i vidove emocionalnog i psihičkog nasilja, poput: okrivljavanja žene za sve probleme koji postoje u vezi ili braku, poređenje sa drugima i urušavanje samopouzdanja, ponižavanje i omalovažavanje pred drugima, kritikovanje ženine inteligencije, izgleda, sposobnosti, zlovolja i optuživanje žene za sopstvene neuspjehe i nezadovoljstvo, vikanje, vrijeđanje i psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, izazivanje osjećaja krivice ženi ukoliko ne želi seksualni odnos, ucjenjivanje da će učiniti nešto ako ne uradite ono što on želi, prijetnja samoubistvom, nemogućnost da se razgovara o onome što se dešava u vezi ili braku, strah žene da priča o onome što joj se događa i kako se osjeća, kontrolisanje žene kada odlazi i kada se vraća kući, sprečavanja je da se viđa sa prijateljima i porodicom ili da uspostavlja nova prijateljstva i kontakte, ženina potreba da odustane od svega samo da bis ugodila partneru ili izbjegla njegovo nezadovoljstvo.

Pomoć ili samopomoć?

Najboji i najefikasniji način borbe protiv nasilja, prema ocjeni svih stručnjaka i stručnjakinja, uvijek počinje sa prevencijom i edukacijom. Ali kada cjelokupna zajednica zakaže u prvom koraku, ono što je posebno važno jeste naučiti kako se možemo (samo)zaštiti. A da bi se mogli zaštiti trebamo znati da su nasilnici po pravilu manipulatori, da svoje postupke vrlo često opravdavaju brigom, ljubomorom čak i ljubavlju prema partnerici, da – ukoliko im se suprostavite spremni su priuštiti vam tzv, „medeni mjesec“ kada vas obasipaju poklonima, daju vam „poštedu“ i uvjeravaju vas da će se promjeniti, te da se (obično) na jeda način – agresivan ponašaju u porodici i kući a na sasvim drugi u radnom okruženju ili u društvu.

Ako o ovoj temi želite saznati više preporučujemo vam da pogledate i snimak prve epizode druge sezone podcasta „Taboo Show“. O psihološkom nasilju u partnerskim odnosima razgovarali smo sa Danijelom Huremović, voditeljicom Sigurne kuće, organizacije „Vive žene“ iz Tuzle.