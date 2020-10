Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa, vremenska je prognoza koju možemo pročitati na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

