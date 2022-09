Pošten u rad portal za izbore

Web-portal izboribih.com je nova originalna platforma za predstavljanje političkih partija i njihovih kandidata na predstojećim opštim izborima u BiH.

Portal je zamišljen kao mjesto gdje svaka partija i kandidat mogu da se predstave biračima.

Svaka partija može da dobije svoju sekciju sa logom, promotivnim videom, podacima o predsjedniku partije, kontakt podacima i linkovima ka web sajtu i društvenim mrežama. U sklopu podataka o partijama su i podaci sa njihovih društvenih mreža. U sklopu podataka o partiji je moguće predstaviti i kandidate partije za predstojeće izbore.

Portal IzboriBiH.com je posebno kreiran virtuelni prostor koji političkim subjektima pruža odlične uslove za digitalno predstavljanje kandiata i njhovu promociju.

Sve stranke i kandidati imaju priliku da na brz, jednak, adekvatan i kreativan način se predstave kandidate i približe biračima, ta da informacije o njima postanu dostupne svim građanima i medijima putem web portala.

Vizija kreaora portal izboribih.com je da se u eri modernih tehologija omogući strankama i građanima da informacije o kampanji i kandidatima dobiju na najbrži način, tamo gdje provode najviše vremena – na inernetu i svojim mobilnim telefonima.

Svi kandidati i partije mogu da ponude svoje informacije na jednom digitalnom mjestu.

Ukoliko se kandidati i partije iskoriste ovu priliku, to će olakšati posao novinarima da lakše dođu do informacija o izbornim aktivnostima jer bi sve informacije bile na jednom portal a ne kao do sada razbacene na monoptuvu sajtova.

U sklopu portal, svaki kandidat može da dobije vlastitu internet stranicu – elektronski letak. Web stranice kandidata mogu biti obogaćene sadržajima poput fotografija, promotivnih video materijala, objava sa društvenih mreža, odnosno svega onoga što stranka i kandidat smatraju da treba da se istakne i objavi.Nakon kreiranja web stranice kandidata, ista se moeže dijeli putem vibera, društvenih mreža kako bi se kandidati približili svojim biračima

Platforma IzboriBiH.com za opšte izbore 2022 u BiH je puštena u rad i političke partije, koalicije i kandidati mogu da dostave podatke s kojima žele da se predstave biračima na adresu [email protected] ili [email protected]