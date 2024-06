Potpunna obustava saobraćaja u ulici Amalije Lebeničnik

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će, zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Amalije Lebeničnik u Tuzli, od raskrsnice sa ulicom Bosne srebrene do skretanja prema SPO „DŽENEX“ i „TEHNOGRAD – COMPANY“ doći do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja će trajati od 27.06.2024. godine do okončanja radova.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Iz Službe mole građane, učesnike u saobraćaju, da koriste alternativne putne pravce, a stanare navedenog dijela ulice, obuhvaćene potpunom obustavom saobraćaja, da do okončanja radova prilagode svoje kretanje vozilima, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica