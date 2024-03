Potvrđena optužnica protiv Samela Ćatića (40) iz Lukavca

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Samela Ćatića (40) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je krajem jula 2023. godine u mjestu Tumare na području Lukavca počinio ubistvo devedesetogodišnje Jovanke Đurić.

“Postoji osnovana sumnja da je Ćatić u periodu od popodneva 30. do jutra 31. jula 2023. godine došao do kuće pomenute starice, koja se nalazi na osamljenom mjestu u Tumarama, ušao u kuću te starici zadao veći broj udaraca, što je dovelo do njene smrti, a kako bi prikrio tragove njeno tijelo je zamotao u prekrivać i dušek i sakrio na nepoznatu lokaciju”, navodi se u saopštenju Kantonalnog tužilaštva TK.

Tužilaštvo je istragu u ovom predmetu obavilo u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK, a u istrazi su sudjelovali i istražitelji Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije, te je u određena vještačenja uključena i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Ministarstva sigurnosti BiH.

Nakon potvrđivanja optužnice Kantonalni sud Tuzla je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i Ćatiću produžio mjeru pritvora za još dvije godine.