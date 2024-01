Potvrđeno da je 2023. godina bila najtoplija ikada

Prošla 2023. je bila najtoplija godina na svijetu ikad zabilježena, izvijestila je Copernicusova služba za klimatske promjene (C3S). Prema programu EU za promatranje Zemlje, neuobičajeno visoke temperature zraka uzrokovane su neviđeno visokim temperaturama površine mora u okeanima, koje su zauzvrat uzrokovane porastom koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi, El Niñom i morskim toplinskim valovima, javila je belgijska novinska agencija Belga.

U svom izvještaju Climate Highlights za 202, C3S prikazuje klimatske ekstreme u protekloj godini. Podaci koji sežu do 1850. godine pokazuju da je 2023. bila najtoplija kalendarska godina do sada. Prosječna globalna temperatura prošle godine bila je 14,98 stepeni Celzijusa, 0,17 stepeni Celzijusa toplija od prethodnog rekorda postavljenog 2016. U poređenju sa predindustrijskim nivoima od 1850. do 1900. godine, bila je toplija za 1,48 stepeni Celzijusa.

Po prvi put, svaki dan u 2023. bio je najmanje jedan stepen Celzijusa topliji od predindustrijskog nivoa. Skoro pola godine bilo je toplije za najmanje 1,5 stepeni Celzijusa. A 17. i 18. novembra bilo je čak i više od dva stepena Celzijusa toplije.

To ne znači da su granice utvrđene Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015., koje imaju za cilj ograničavanje zagrijavanja na 2 stepena Celzijusa, a po mogućnosti 1,5 stepena Celzijusa, premašene. Taj sporazum se zasniva na prosječnim promjenama temperature u periodima od najmanje 20 godina.