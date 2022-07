Požar na Blidinju došao blizu kuća, u pomoć stižu vatrogasci iz drugih krajeva

Požar na području planine Čvrsnice u Parku prirode Blidinje došao je blizu stambenih objekata i stanje nije dobro – kazao je Feni Drago Martinović, ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

– Požar se širi unatoč tomu što su jučer u gašenju pomagali helikopteri Oružanih snaga BiH i Republike Srpske, kao i kanader u dva navrata iz Republike Hrvatske. Požar se sada nalazi u blizini stambenih objekata – dodao je on.

Istaknuo je kako su jutros u pomoć pristigli vatrogasci iz susjednih općina i Kantona Sarajevo, kao i helikopter Oružanih snaga BiH.

– Nadam se da ćemo sa svim raspoloživim snagama uspjeti zaustaviti požar. Vatrogasci su aktivni cijelo vrijeme, to je uistinu težak posao. Imamo vatrogasni put, sada se približio požar pa će možda biti lakše gasiti. Do sada su naši vatrogasci morali ispužiti crijevo i do 500 metara, pa i kilometar da bi mogli gasiti – naveo je Martinović.

Izrazio je nadu kako će uz pomoć vatrogasaca iz svih krajeva uspjeti sačuvati stambene objekte, ali i ovu neprocjenjivu prirodnu vrijednost.

– Ovo je zaista šteta ogromnih razmjera – podvukao je uz naglasak kako je stalno upućen poziv za pomoć iz zraka.

– Samo je pitanje kada su u mogućnosti doći Oružane snage BiH, Helikopterski servis Republike Srpske i kanader iz Hrvatske. Jučer su bili svi. Jutros je ovdje bio helikopter OS BiH. Nadamo se da će i danas doći kanader, ali još nemamo informaciju – rekao je ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

RTV Slon/Fena