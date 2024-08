Požar na Konjuhu još traje, vatra se približava hotelu “Muška voda”

Na planini Konjuh buknuo je požar koji je zahvatio veliku površinu i približio se hotelu “Muška voda”.

Požar trenutno gase radnici Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” iz Kladnja.

Kako navode iz Kantonalne uprave Civilne zaštite požar je na tri lokaliteta i to:

– požarište „Muška Voda“ gori borova šuma površine cca 60 hektara,

– požarište lokalitet 74-75 blizu „ Muške Vode „ površina cca sedam hektara, požarište na lokalitetu kod rudnika magnezita lokalizovan i pod kontrolom.

Prema informacijama DVD Kladanj tokom intervencije došlo je i do povrede.

” Tokom intervencije doslo je do povrede komandira DVD Kladanj, koji je prevezen u hitnu”, navode iz DVD Kladanj.

Izvršni direktor “JP Šume TK” Kladanj Amel Mazalović rekao je kako je podnesen zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH.

” Zahtjev je odobren i helikopter je izvršio izviđanje i sada se očekuje djelovanje”, kazao je Mazalović.

Požar na deponiji Stanovi pod kontrolom, manje količine dima bez otvorenog plamena.

POŽARI U TK

Grad Tuzla

PVJ- je imala intervencije gašenje kuće lokacija Solina i gašenje niskog rastinja lokacija Vršani.

Grad Živinice

Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Živinice u protekla 00:24 sata je imala dvije tehničke intervencije. Dostava vode ugroženom stanovništvu zbog suše u MZ – Dubrave Gornje i dostava vode u Općinu kladanj kao ispomoć zbog požara na planini Konjuh u blizini kompleksa Muška voda. Drugih intervencija nije bilo.

Grad Gradačac

PVJ-imala je intervencije, Mionica Centar gorila drva. Intervencija trajala od 4,41 do 05,12sati. U gašenju učestvovalo jedno vozilo i 5 vatrogasaca.Druga od 10,15 do 10,35 Vida II gorilo nisko rastinje. U gašenu učestvovalo jedno vozilo i 2 vatrogasca. Treća intervencija Humke Nisko rastinje i voćnjak oko 20000m2. Intervencija trajala od 16,13 do 19,13 sati. U gašenju učestvovala 2 vozila 6 vatrogasaca i 2 mještanina.

Grad Lukavac

PVJ – imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja u naselju Milino selo, opožarena površina tri dunuma.

Općina Kalesija

PVJ- imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta(sušare) lokacija Vukovije i ispomoć Općini Kladanj jedno vozilo i tri vatrogasca

Općina Banovići

U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Banovići je imala intervencija i to

– 12 sati i 30 minuta MZ Stražbenica četiri duluma šume i niskog rastinja na požarište izašlo šest vatrogasaca sa jednim vozilom, požar pogašen,

– 14 sati i 45 minuta MZ Tulovići divlja deponija na požarište izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom, požar pogašen,

– 16 sati i 44 minuta MZ Mrljevići stara kuća na požarište izašla četiri vatrogasca sa dva vozila, požar pogašen.

Sve intervencije osim Općine Kladanj, uspješno stavljene pod kontrolu i ugašeni, stoji u informaciji Kantonalne uprave Civilne zaštite.