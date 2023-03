Pozitivna priča iz Tuzle se širi i na druge gradove: Uskoro novi poslovi za osobe sa Down sindromom

Kenan je petogodišnjak koji ide u jedan tuzlanski vrtić. Veseo i razdragan danas je sa svojim drugarima obilježio Dan osoba sa Down sindromom i za to je dobio zahvalnicu. Kenanove učiteljice kažu da je on posebno dijete sa kojim je užitak raditi.

„Keno će uskoro da napuni šest godina. Družimo se od jasličke grupe, pridružio nam se sa godinu i po. Što se tiče rada s njim, Keno je uključen u redovnu grupu, prolazi sve aktivnosti i program. Naša ustanova podržava inkluziju i sve ove godine rastemo zajedno sa Kenom“, kazala je Anita Ćorović, odgajateljica u vrtiću.

A inkluziju podržava i Klub „Zmajevo srce“ koji skoro godinu dana uspješno radi u Tuzli. Jedini je ovo ugostiteljski objekat u gradu koji zapošljava osobe sa Down sindromom. Od samog otvorenja sa istim žarom i elanom, u Klubu rade i najbolji prijatelji Saša i Irmela. Do sada su kažu naučili svašta u ovom poslu, a još su sretniji što mogu jedno drugom pomagati u poslu.

„Dugo radim pripremam šolje, šećere i kafe. Jako mi je drago što sam zaposlena, radim ovdje dugo”, kazala je Irmela Peranović, zaposlenica u Klubu „Zmajevo srce“

“Meni je jako drago što imamo vjerne prijatelje i goste, to mi jako puno znači. Moja kolegica Irmela mi puno olakšava puno mi pomaže“, kazao je Saša Šunjka, zaposlenik u Klubu “Zmajevo srce”.

Da su Irmela i Saša zaista omiljeni konobari u Tuzli, svjedoči i veliki broj ljudi koji je došao da zajedno s njima obilježi Dan Down sindroma. Iz Kluba „Zmajevo srce“ kažu da se ovakav vid inkluzije osoba sa određenim poteškoćama pokazao kao pun pogodak za njihov lični razvoj i sticanje samouvjerenosti. Mlade osobe sa Down sindromom, ali i njihovi roditelji spoznali su da ta djeca nisu ništa manje vrijedna, te da itekako mogu doprinijeti društvu. Zbog toga bi se ova pozitivna priča iz Tuzle uskoro mogla proširiti na još nekoliko gradova u Tuzlanskom kantonu.

„Ovaj projekat će povući za sobom mase. Do kraja godine ćemo u još tri grada u TK formirati ove Klubove, gdje će priliku za posao dobiti mnoge osobe sa invaliditetom. U svijetu osobe sa Down sindromom su pretežno konobari. Ja sam vidio da oni mogu više, oni ovdje prave kafe, čajeve, uskoro ćemo imati i kuhinju i oni će raditi tu. Gosti koji dolaze ovdje svjedoče tome najbolje, ta kafa nije obična kafa, to je kafa sa jednom posebnom emocijom“, kazao je Omer Isović, predsjednik Udruženja „Zmajevo srce“.

A kafu sa posebnom emocijom, u čast svih osoba sa Down sindromom danas su popili brojni Tuzlaci, među kojima su bili i predstavnici javnih preduzeća, ali i gradskih i kantonalnih vlasti. Proslavi se pridružilo i više od 70 učenika, koje nastavnici uče važnosti inkluzije. Zahvalni članovi Kluba „Zmajevo srce“ su svima pokazali koliko su im bitni, pa su tako onima koji ih pomažu i promovišu na različite načine, među kojima je i naša medijska kuća, dodijelili zahvalnice za nesebičnu podršku.