Poznato kakvo nas vrijeme očekuje za prvomajske praznike

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pred nama su dani s mnogo sunca i prijatnim temperaturama, savršenim za izlete, roštiljanja i boravak u prirodi.

Već u utorak, 29. aprila, očekuje nas sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 8 i 14 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 16, dok će dnevne temperature dosezati od 17 do 23 stepena, a u Hercegovini i do 26 stepeni.

U srijedu, 30. aprila, zadržat će se stabilno i sunčano vrijeme, uz povremeno umjerenu oblačnost. Jutro će biti nešto svježije, sa temperaturama od 7 do 13 stepeni, dok će tokom dana živa u termometru porasti do vrijednosti između 19 i 25 stepeni, na jugu do 28.

Za prvi maj, četvrtak, meteorolozi najavljuju još jedan pretežno sunčan dan, uz malu do umjerenu oblačnost i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature iznosit će od 9 do 14 stepeni, na jugu do 17, a dnevne će biti ugodne – od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu biti čak do 28 stepeni.

Sunčano i toplo vrijeme nastavit će se i u petak, 2. maja. Prognoze najavljuju temperature u jutarnjim satima od 9 do 14 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevne temperature rasti i do 28 stepeni Celzijusa.

Ipak, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju građanima da se zaštite od sunca, posebno u najtoplijem dijelu dana.