Pred nama je sunčana nedjelja

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 °C.

Biometeorološke prilike povoljne

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Nakon hladnijih jutarnjih sati, kada je neophodno posvetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima, u nastavku dana će se opšta slika, uz duže sunčane intervale, postepeno poboljšati. Poželjno je slobodno vrijeme provesti van gradskih sredina. Dolaskom noći ponovo prohladno, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.