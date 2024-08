Predstavljen bh. tim za Paraolimpijadu, najveća očekivanja od zlatnih odbojkaša

BiH ima predstavnike u tri sporta, sjedećoj odbojci, plivanju i streljaštvu

Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je tim za Paraolimpijske igre koje će se održati u Parizu od 28. augusta do 8. septembra. Na konferenciji za medije održanoj u hotelu Malak predstavljeni su sportisti koji će našu zemlju predstavljati u tri sporta, sjedećoj odbojci, streljaštvu i plivanju.

Konferenciji je prisustvovao i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda koji je istakao da je posebno emotivan kada je u pitanju ovaj tim.

“Ovo su ljudi koji istinski predstavljaju sport, koji ustvari šalju poruku da je u sportu sve moguće, da u sportu nema odustajanja i nema izgovora. Za to im se ovim putem kao ministar zahvaljujem istinski od srca, jer ovo što rade oni za našu državu Bosnu i Hercegovinu i što rade za sport ne može se platiti novcem i nema te podrške kako da im se zahvalimo. Ova homogenost i sinergija koju oni imaju treba biti urnek svim sportskim klubovima, svim udruženjima, svim sportistima koji se bave sportom da su ovi momci primjer kako treba da se ponaša”, istakao je ministar Magoda.

Član Izvršnog odbora Paraolimpijskog komiteta BiH i doktor reprezentacije Mirsad Muftić takođe se obratio prisutnima te istakao:

“Ovi momci su pokazatelj da zalaganjem, upornošću i podrškom svih onih koji mogu da pomogne imaju mogućnost da se vrate sa najsjajnijim odličjem, a svako odličje koji oni donesu je ustvari zlatno, jer kada si u amputaciji i zdravstvenom problemu, a u dva sata igre zaboraviš na sve to i budeš najjači je zapravo nepobjedivost.”

Tim BiH u sjedećoj odbojci čine kapiten Sabahudin Delalić, Adnan Manko, Ermin Jusufović, Armin Šehić, Edin Đino, Dževad Hamzić, Asim Medić, Nizam Čančar, Ismet Godinjak, Stevan Crnobrnja, Safet Alibašić i Mirzet Duran. Stručni štab čine selektor Ifet Mahmutović, treneri Ejub Mehmedović i Nedžad Salkić, fizioterapeut Miodrag Ranđelović, tim menadžer Dževad Šabeta i predsjednik Hajrudin Zekić.

Selektor Mahmutović istakao je kako je zadovoljan dosadašnjim tokom priprema, ali da je olimpijski ciklus dosta iscrpljujući.

“Moram nešto priznati, nerado, da igrači ne dobiju krila, ovo je najspremnija i najbolja reprezentacija u historiji sjedeće odbojke u Bosni i Hercegovini. Definitivno to tvrdim zato što sam sa njima od 1999. godine i evo već tri godine smo skupa, tri puta su bolji nego što su bili na samom početku. Da su spremni za najbolje rezultate to i jesu, ono što imamo je i malo sreće u žrijebu, nadamo se da ćemo biti u finalu. I naravno, uvijek ponavljam tu krilaticu, samo drugi kaže važno je učestvovati, prvi to nikad ne kaže”, kazao je selektor reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci Ifet Mahmutović.

Predstavnik BiH u streljaštvu je Ervin Bejdić koji će nastupiti u tri discipline, P1, P2 i P3. Trener Bejdića je višestruki bh. olimpijac Nedžad Fazlija.

Predstavnik naše zemlje u plivanju biće Ismail Barlov, dječak koji je sa samo 13 godina postao prvak Evrope i ostvario plasman na Paraolimpijadu. Zajedno sa Barlovom putuje njegov trener Amel Kapo i njegov otac Nihad u svojstvu asistenta. Obzirom da se nalazi u Sloveniji, te da fizički nije mogao prisustvovati konferenciji, Barlov se javio putem video linka i istakao:

“Trenutno se nalazim u Sloveniji u Kranju na završnim pripremama za nastup na Paraolimpijskim igrama, moja očekivanja su već ispunjena jer sam uspio da se kvalifikujem sa 13 godine i potrudit ću se da dam svoj maksimum u Parizu. Osjećaj je fantastičan nastupiti sa samo 13 godina, to sam prije mogao samo sanjati i to je veliki uspjeh za moju karijeru kao i za para plivanje u Bosni i Hercegovini.”

Paraolimpijske igre u Parizu biće održane od 28. augusta do 8. septembra. Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci prvu utakmicu igrat će 29. augusta protiv Egipta, Ervin Bejdić će nastupiti 30. augusta, dok će svoje nastupe u disciplinama 50 metara prsno i 150 metara mješovito Ismail Barlov imati 01. i 04. septembra.