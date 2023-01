Premijer Novalić pojasnio za koga će struja uskoro biti skuplja

Aktuelni premijer FBiH Fadil Novalić govorio je o aktuelnim planovima za narednu godinu, mogućim poskupljenjima i izazovima sa kojim se Vlada FBiH suočila i suočava u svom radu.

– Obavještavam građane da je naša cijena struje gotovo dvostruko manja od proizvodne cijene. Proizvodna je 54, a mi je građanima prodajemo za 32. U tom smislu nekih 200, 300 pa i 400 miliona godišnje potpomažemo građane kroz jeftiniju struju. Ako želimo trajno imati struju, morat će biti skuplja – rekao je Novalić.

Struja je tržišna kategorija, ali Vlada nikad neće pasti u zamku da je poskupi svima.

– Naime, u principu će je u nekom periodu neka Vlada poskupiti svima, ali je vratiti onome koji ne može platiti. U budućnosti će ova cijena struje ostati za građane koji troše do nekog prosjeka. Njima neće poskupiti struja. A onima koji troše preko prosjeka, oni koji se griju na struju, koji npr. imaju restorane… oni će morati plaćati skuplje – pojasnio je Novalić.

Novalić je govorio i o tome kako smanjiti broj nezaposlenih. On podcrtava da samo rast ekonomije smanjuje nezaposlenost, ali mi uvijek imamo neki poremećaj.

– Imamo poremećaj da imamo 280.000 nezaposlenih, a da nemamo radne snage. Imamo ponudu radne snage, koja nema tražnju na tržištu. To su struke koje ne usisava društvo. Pitanje naše nezaposlenosti postalo je zapravo obrnuto pitanje, nedostatka radne snage. Ali i za jedno i drugo je dobro da ekonomija raste. Ne raste zbog rasta cijena, nego realni BDP raste – rekao je.

Kazao je i da se trend povećanja penzija mora nastaviti.

– Mi smo donijeli jedan Zakon penzioni 2018. a prošle godine smo ga doradili, s obzirom da nismo dovoljno oslikali krize. Ne mogu penzioneri čekati dvije godine, kako su bile odrednice, a godina za godinu cijene rastu. Ispravili smo ga, i po slovu zakona, moramo redovna i vanredna usklađivanja Vlada mora 15. aprila donositi. Sad nemaju više šta penzioneri pregovarati sa Vladom, nego proračuni postoje. Koliko je rastao BDP, koliko su rasle cijene, sabere se i podijeli sa dva, i to je rast penzija. U godinama kao što je bila 2022. već ove godine 15. aprila zakon insistira da se povećaju penzije. Bit će značajan rast penzija. To neće spasti na volju premijera i Vlada, to se mora obaviti – kazao je Novalić.