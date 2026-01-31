Preminula zvijezda filma “Sam u kući” Catherine O'Hara

Catherine O'Hara, kanadska glumica poznata po ulogama u filmovima “Sam u kući”, “Bubimir” i seriji “Schitt’s Creek”, preminula je 30. januara 2026. godine u 71. godini života. Vijest o njenoj smrti potvrdila je njena menadžerica, navodeći da je glumica preminula nakon kratke bolesti .

Rođena 1954. godine u Torontu, O'Hara je karijeru započela u pozorištu Second City, gdje je 1974. godine postala članica ansambla. Proslavila se ulogom Kate McCallister, majke Kevina McCallistera, u filmskom serijalu “Sam u kući” . Također je ostvarila zapažene uloge u filmovima “Bubimir” i “Najljepši pas na izložbi”, kao i u seriji “Schitt’s Creek”, za koju je 2020. godine osvojila nagradu Emmy za najbolju glavnu glumicu u humorističnoj seriji .

O'Hara je bila poznata po svom jedinstvenom stilu glume i sposobnosti da likovima udahne autentičnost i humor. Njena posljednja javna pojava bila je na dodjeli Emmy nagrada u septembru 2025. godine .

Iza sebe je ostavila supruga Boa Welcha, scenografa kojeg je upoznala na snimanju filma “Bubimir”, i njihova dva sina, Matthewa i Lukea .