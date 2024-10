Prije 17 godina poginuo je Toše Proeski

Danas se navršava 17 godina otkako je pjevač Toše Proeski tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u Hrvatskoj. Imao je tek 26 godina.

Todor Toše Proeski rođen je 25. januara 1981. u Kruševu, u Makedoniji, diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Skoplju kao jedan od najboljih studenata svoje generacije, a bio je jedan od prvih muzičara koji je ujedinio prostor bivše Jugoslavije. Njegovi roditelji Dominika i Nikola već su u najranijoj dobi primijetili njegov talenat te su ga odmalena usmjeravali prema karijeri muzičara.

Svoj prvi album izdao je 1999. godine, a na narednom našli su se hitovi „Tajno moja“ i „Vo kosi da ti spijam“ sa kojima je postao popularan u cijelom regionu.

Uslijedile su pjesme „Ako pogledaš me u oči“, „Soba za tugu“, „Kažem Lejdi“, „Čija si“, „Rane na usnama“, „Loše ti stoji“, „Ko ti to grize obraze“, „Lagala nas mala“, „Poljsko cveće“, „Igra bez granica“, „Srce nije kamen“, „Volim osmeh tvoj“, „Veži me za sebe“, „Bože, čuvaj je od zla“….



Toše je prije tri godine konačno dobio i grobnicu, a spomenik Proeskom je izgrađen krajem 2021. godine u njegovom rodnom Kruševu.