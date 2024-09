”Probijen” rok za useljenje, kada će kupci stanova kompleksa Oaza zvanično useliti?

Kupci stanova kompleksa Oaza još nisu uselili u kupljene stanove

180 kupaca stanova u stambenom kompleksu Oaza u Tuzli još nisu uselili u nove domove iako su izmirili obaveze. Rok za useljenje je ”probijen”. Zbog toga su održali mirno okupljanje jer traže rješenje za situaciju u koju ih je, kako navode, doveo investitor. Ukoliko ubrzo ne bude rješenja, ponovo će održati mirno okupljanje i tražiti podršku nadležnih organa.

Stambeni kompleks Oaza u Tuzli zgrada je u koju su krajem prošle godine trebali useliti kupci, tačnije porodice, većinom mladi bračni parovi sa djecom. No, do toga još nije došlo zbog kako su i sami istakli, neodgovornosti investitora. Rok za useljenje je ”probijen”, a kupci nisu dobili ključeve stanova.

Među njima je i Mirnes. Stan je, kaže kupio u oktobru i nadao se da će već u ovoj godini biti u novom domu. Međutim, kako nam priča cijela situacija se zakomplikovala. Sada se nalazi u bezizlaznoj situaciji i kako kaže, dok traži rješenje zabrinut je da on i njegova porodica ne završe na ulici jer im investitor ne daje nikakve odgovore.

”Moje dijete ide tu u školu, tu sam živio kao podstanar tu sam prekinuo stan na osnovu njihovog obećanja, izašao sam iz tog stana, izašao sam iz svog stana koji sam prije toga prodao i vjerujem da nikome od ovih ljudi nije jednostavno”, rekao Mirnes Begović, kupac stana.

S tim se slaže i Irina. Priča nam kako je prošlo više od dvije godine otkako je potpisala ugovor za novi stan, a osjećaj uzbuđenja koji je tada preovladavao sada je, kaže zamijenjen tugom i frustracijom.

”Mi do dan danas nismo uselili, ne znamo zašto. Danas tražimo odgovor, pokušali smo individualno da tražimo odgovore koje nismo dobili, prebacuju se loptice, što nas ne zanima. Nas zanima datum useljenja jer je situacija alarmantna. U pitanju je 180 porodica koje su u finansijskim i svim drugim problemima zbog ovog što se desilo”, istakla je Irina Arnaut Rizvo, kupac stana.



Mirno okupljanje ispred Hotela Tuzla

Zbog toga su kupci stanova kompleksa Oaza održali mirno okupljanje ispred Hotela Tuzla, gdje je sjedište investitora, odnosno kompanije Dženex, poručujući da ne žele postati novi ”15. maj”.

Kažu da su oni ispoštovali zakonske obaveze koje su imali a da investitor nije ispoštovao onu stranu ugovora ”sistem ključ u ruke”.

”Ovdje što moram da istaknem da mnogi od nas bi prodali taj stan, ne možemo prometovati stan zato što nije izvršena legalizacija etažiranja zgrade, nemamo zemljišno-knjižni izvadak, ne možemo se useliti u stan i čak i kad se uselimo mi zapravo nemamo ni vlasništvo”,smatra Jasmina Osmanović, kupac stana.

Kako ističu, kupci stanova kompleksa Oaza ne traže krivca, nego da njihovo stambeno pitanje konačno bude riješeno.

”Od Dženexa zahtijevamo samo jednu stvar, da nam da rok konačan za useljenje i od Gradskih vlasti da napokon sjede s njima i usaglase se. Investitor je napravio propust u izgradnji što je upoznat i investitor a nmi kupci smo kolateralna šteta i najviše ispaštamo. Molimo da se usaglase u svojim prepucavanjima i nama daju konačan rezultat”, naglasio je Adnan Avdić, kupac stana.



Upotrebna dozvola koči proces

Iz Gradske uprave su nam potvrdili da cijeli proces ”koči” upotrebna dozvola koju firma Dženex nije dobila i to zbog, kako su rekli većih odstupanja izgradnje objekta nego što su naveli u projektu.

”Došli smo do toga da je urađeno 694 kvadrata više nego što je to građevinskom dozvolom predviđeno. To je za nas bilo neprihvatljivo, da tolika odstupanja prihvatimo kao nešto što je malo u tom procesu izdavanja upotrebne dozvole”, naveo je u izjavi za RTV Slon Fahrudin Delić, pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzla.

Kažu kako je firma Dženex imala više od dvije godine da se izjasni o kompletnom projektu što nije uradila. Sada su im gradske vlasti dale rok od osam dana za izjašnjavanje o otklanjanju nedostataka, a ukoliko to ne urade, kažu, dat će im negativno rješenje.

Investitor se ne oglašava

Kontaktirali smo i investitora koji se do završetka ove priče nije htio oglašavati po ovom pitanju.

Zbog toga, kupci stanova kompleksa Oaza, imaju mnogo toga ostaje pod znakom pitanja.

Hoće li doći rješenje, kada će useliti i hoće li se stanje promijeniti, a ukoliko odgovore ne dobiju uskoro, najavili su ponovo mirno okupljanje naredne sedmice.

