Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla nabavila novu opremu

Brzina, odgovornost, humanost, samo su neke od osobina vatrogasaca. Međutim, da bi svoj posao obavljali kako treba, a pri tome i sami bili sigurni potrebno je konstanto ulagati u novu opremu. Tako je i ove godine Profesionalna vatrogasna jedinica nabavila nova odijela.

“Odlučili smo se ove godine nabaviti posebna intervencijska odijela za šumske požare koja će u mnogome olakšati rad vatrogasaca na terenu iz razloga da kada god izlazimo na šumske požare to su uglavnom nepristupačni tereni i veoma je teško da vatrogasci rade u intervencijskim odijelima koja trenutno koristimo” rekao je Jasmin Jahić, komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla.

Obzirom da su vatrogasci prvi koji izlaze na terene u slučaju prirodnih nepogoda, važno je da budu dobro uigrani i u svakom trenutku spremni na intervenciju. Kada god imaju priliku, tačnije ukoliko nemaju intervencija, svoje slobodno vrijeme koriste za razne vježbe koje za cilj imaju testiranje spremnosti svakog pojedinca ali i tima uopšte.

„Svakodnevno se moramo uigravati, popravljati i koristiti novu opremu koju nabavljamo. Vrlo često koristimo i naš objekat za uvježbavanje vatrogasaca“ dodao je Jahić.

Da bi mogli odgovoriti raznim izazovima potrebno je i stalno upošljavati nove kadrove.

„Poprilično smo se podmladili i imamo tu nekoliko vatrogasaca koji su tu evo pet godina i koji su postali iskusni vatrogasci i dobili smo jednu grupu mladih. U toku nam je konkurs za tri vozača i očekuje se da ćemo u narednom periodu dobiti još mladih vatrogasaca“ zaključio je Jahić.

Pored njihove spremnosti da odgovore na razne izazove, potrebno je i da građani budu savjesni u svojim postupcima. Posebno se to odnosi na zimski period, kada nerijetko dolazi do požara dimnjaka. Stoga, iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla apeluju na građane da preventivno očiste svoje dimnjake kako ne bi došlo do zapaljena dimnjaka ili objekata, ali i kako bi se smanjila i mogućnosti trovanja ugljenmonoksidom.