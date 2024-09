Prolongiranju nema kraja: Godinu dana od upućivanja fiskalnih zakona u Parlament FBiH

UPRKOS NAJAVAMA, NIŠTA OD “FISKALNOG ZAKONA”

Uprkos najavama premijera Vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra finansija Toni Kraljevića, ​čuveni fiskalni zakoni (Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak) nisu upućeni u parlamentarnu proceduru do kraja jula 2024. godine.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević informirao je u augustu ove godine Vladu FBiH sa procesom izrade seta fiskalnih zakona i njihovom upućivanju u Parlament Federacije BiH.

Tada je najavio da je opredjeljenje Vlade upućivanje ovih zakonskih rješenja u redovnu parlamentarnu proceduru u toku ovog kalendarskog ljeta.

“To praktično znači da bi se set fiskalnih zakona trebao naći u Parlamentu FBIH najkasnije do 22. septembra“, najavio je tada ministar Kraljević.

NEMA NI NACRTA, NI PRIJEDLOGA

22. septembar je prošao i set fiskalnih zakona nije poslan u Parlament FBiH. To je potvrdio je zastupnik Admir Čavalić.

“Ništa nam još nije stiglo. Nema ni nacrta, ni prijedloga ovih zakona od Vlade FBiH”, tvrdi Čavalić.

Budući da nije ispoštovan još jedan rok, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić dao je u petak na press konferenciji nove informacije o statusu usvajanja zakona. Kako je kazao, Federalno ministarstvo finansija je uputilo set fiskalnih zakona na mišljenje nadležnim ministarstvima.

Pojašnjavajući daljnu proceduru i ne precizirajući datume, Nikšić je kazao da će nakon pribavljanja mišljenja, zakoni biti razmatrani na Vladi FBiH, a nakon toga u Parlamentu FBiH.

RAZLOG PROLONGIRANJA

Podsjetimo, radi se o setu koji bi trebalo da smanji doprinose na plaću i omogući povećanje minimalne plaće u Federaciji BiH.

Razlog prolongiranja usvajanja je traženje načina za neutralizaciju mogućih budžetskih gubitaka koji bi proizašli iz smanjenja doprinosa.

“Ja mislim da je ključna bojazan da bi se time mogli ugroziti fondovi posebno PIO i zdravstvo. Danas u fondu PIO nedostaje oko 400 miliona KM pa se ta sredstva crpe i nadoknađuju iz budžeta, pa bi dodatno smanjenje doprinosa povećao taj nedostatak. Ali, ti zakoni bi donijeli neke druge prednosti jer bi doveli do povećanja i plata i zapošljavanja pa bi se to tako moglo premostiti. Dakle treba hrabrosti, a ja sam siguran da bi se to pozitivnim efektima tih promjena razlozi za taj strah brzo prevazišli“, komentarisao je za Hayat Adnan Smailbegović, presjednik UO Udruženja poslodavaca FBiH trenutni zastoj i nedostatak odlučnosti vlade da krene u ključne fiskalne zakone.

Razmatraju se različita rješenja, a jedno od najizglednijih je uvođenje online fiskalizacije.

Ranije je istaknuto da set fiskalnih zakona uključuje najoptimalnija rješenja ka postizanju tri cilja, a koji podrazumijevaju poboljšanje standarda radnika, rasterećenje privrednika, te zadržavanje fiskalne stabilnosti.

Mjere fiskalne politike Vlade Federacije zasnovane su na nastavku reformskih aktivnosti u pet najznačajnijih segmenta. To su smanjenje opterećenja rada, kao i restruktuiranje poreznog opterećenja, zatim unapređenje pružanja javnih usluga, te suzbijanje neformalne ekonomije i kontinuirano unapređenje koordinacije i fiskalne odgovornosti između svih nivoa vlasti u FBiH.

Također, bitnim je navedeno očuvanje finansijske stabilnosti, te jačanje održivog, učinkovitog i stabilnog ekonomskog rasta, kao i povećanje konkurentnosti privrede.

“Federalno ministarstvo finansija intenzivno radi na setu zakonskih rješenja koja će pomiriti obje strane, i poslodavce i radnike, a istovremeno će osigurati neometanu isplatu zagarantiranih prava penzionera i socijalnih kategorija. S obzirom da je riječ o sistemskim zakonima, naglašeno je potrebnim otvoriti širu javnu raspravu kako bi svi imali priliku uložiti amandmane i iznijeti svoje prijedloge. Set ovih zakona bi trebao stvoriti preduslove za novi ekonomski i investicijski ciklus koji je potreban svim građanima”, navode u saopćenju.

Nakon što prednacrti ovih reformskih zakona budu upućeni u parlamentarnu proceduru, svi zainteresirani moći će se uključiti u javnu raspravu, a sve kako bi se došlo do najboljih rješenja.

Prema najavama premijera, zakone će poslati u proceduru tek kada budu sigurni da imaju održiv i efikasan sistem, a to će kažu biti vrlo brzo.

REFORMA PLANIRANA OD 2015. GODINE

Fiskalna reforma planira se od 2015. godine, ali do danas promjene navedenih zakona nisu provedene. Ova dva zakona dio su reformske agende koju je pokrenula Vlada FBiH, a nekoliko puta su stavljani na dnevni red Parlamenta bez potrebne podrške za usvajanje. Amandmane na predložene reforme pripremali su i Vlada i opozicione stranke.

Novi saziv Vlade FBiH najavljivao je upućivanje seta fiskalnih zakona u parlamentarnu proceduru još u septembru 2023. godine, ali to se nije dogodilo.

Akta.ba je tada tražila na uvid prijedloge fiskalnih zakona, ali nam je iz ureda federalnog ministra finansija rečeno da nacrte/prijedloge zakona nisu u mogućnosti poslati dok se ne utvrde na sjednici Vlade.

U iste nisu imali uvid ni u Udruženju poslodavaca FBiH.

RTV Slon / Akta