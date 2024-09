Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Zakona o mirnom okupljanju i javnim priredbama. To će ubuduće značiti da će sloboda okupljanja biti dostupna svima podjednako bez nametanja dodatnih mjera ili dodatnih administrativnih komplikacija.

Kako bi BiH postala članica Evropske Unije, BiH mora ispuniti 14 zadatih kriterija. Jedan od njih odnosi se na promjenu Zakona o javnim okupljanjima, na način da se omogućava nesmetano okupljanje uz minimalne administrativne zahtjeve. O izmjeni tog zakona, bilo je riječi na današnjoj sjednici Skupštine TK.

„Kada je u pitanju zakon o javnim priredbama, to su skupovi koji prije svega za svrhu i cilj imaju komercijalni profit, dobit i tu nema nekih novina, samo su određene stvari koje nisu bile u dovoljnoj mjeri definisane, definisane i on ostaje neizmjenjen. Kada je u pitanju zakon o mirnim okupljanjima, tu se ustvari radi o implementaciji jednog od osnovnih ljudskih prava, to je pravo na slobodu okupljanja javnog izražavanja. Od strane Međunarodne zajednice odredbe važećeg zakona su ocjenjene kao neusklađene sa međunarodnim standarima u EU. A osnovna intencija ovog zakona je da se sve administrativne i birokratske poteškoće koje su trenutno definisane važećim zakonom svedu na minimum“ istakao je Denis Fejzić načelnik Ureda direktora Uprave policije MUP-a TK.

Posebno su ovaj Zakon podržale stranke opozicije, tvrdeći da je ovaj potez bio neophodan kako bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju, jer kako kažu, nema druge alternative.

„Ja sam u potpunosti za, jer je to jedan od 14 prioritera EU a cilj svih građana BIH mora biti EU. Ne vidim ništa sporno u zakonu, mirno okupljanje, olakšat će određene procedure, kada se ljudi žele okupiti i iskazati zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo“ kazala je Amra Nadarević Vodenčarević poslanica u Skupštini TK.

No, iako su glasali za usvajanje, iz pozicije ipak negoduju, jer smatraju da zakon nije izdetaljisan, te da postoji mnogo prostora za njegovu zloupotrebu.

„Mi i sad imamo zakon o okupljanju koji definira svako okupljanje na kantonu kao mirno okupljanje, dakle nema nemirnog. Sada imamo razdvajanja, imamo posebno mirna okupljanje, pa koja su to druga okupljanja. Onda uvođenje organiziranog, spontanog i kontra okupljanja, i tu je suštinski problem. Ko će to ocijeniti, koji instrument će dati ocjenu šta je spontano a šta nije, u vrijeme društvenih mreža, zatvorenih grupa, može svako okupljanje biti spontano i onda na takvo spontano okupljanje neko ima pravo kontra okupljanje. I to sve bez prijave policije bez učešća policije i to može ozbiljno ugroziti sigurnost.” dodao je Muamer Zukić poslanik u Skupštini TK.

Na ostatku sjednice, poslanici su usvojili i izmjenu Zakona o egzistencijalnoj naknadi borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su vršili dužnosti do aprila 1996. godine.