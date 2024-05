Promocija knjige “Međugorac sa Peštera” i otvaranje izložbe “Međugorci” u BKC TK

U četvrtak 23. maja, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli, nakon promocija u Sarajevu, Bihaću, Priboju, Tutinu, Sjenici, Beču, Merseburgu i Beogradu, bit će promovisana knjiga “Međugorac sa Peštera” i otvorena izložba “Međugorci”, autora Hake Duljevića.

– Živeći dugo izvan svog rodnog mjesta, okusivši dobre i loše strane tuđine, svjestan značaja očuvanja vlastitog identiteta, počeo sam tragati za „hranom za razum i svoju dušu“, i to u sakupljanju i zapisivanju informacija o svojoj porodici, precima, rodbini, rodnom selu, Pešterskoj visoravni, našoj zajedničkoj prošlosti i sadašnjosti. Čekao sam da neko od mene stariji, ili u pisanju vičniji, napiše istu, ali se to, ne znam zašto, do danas nije desilo. Možda je mnogima za to nedostajalo kuraži, ili se nikom od njih nije pružila prilika za to, ali šta god od toga bilo, evo koristim priliku da, u 53. godini života, napišem svoju prvu knjigu i ovjekovječim sve ono što sam saznao, do čega sam došao, koristeći raspoložive tragove, podatke, dokumentaciju i znanje ljudi iz moje generacije i onih što su došli prije njih – rekao je autor o svojoj knjizi.

O knjizi će govoriti promotori prof. dr. Mirsad Kunić, prof. dr. Isat Skenderović, zatim Josip Pejaković, autor predgovora i Hako Duljević, autor knjige i izložbe.

– Rijetko mi se desilo da sam nešto pročitao u jednom dahu kao ovaj „roman” Haka Duljevića. Jednostavno pisan, svima razumljiv. Bogatim jezikom gorštaka autor nam oslikava mjesto svoga rođenja i djetinjstva. Ovo djelo ima višestruko značenje. Budući čitaoci saznaju ono što je do sada bilo potpuno nepoznato, a jako bitno zato što nam autor vrlo slikovito priča svoju priču i kleše svaku riječ dok je ne dovede do neviđene vrijednosti toga kraja – napisao je između ostalog u predgovoru knjige Josip Pejaković.

Promocija će biti održana u Velikoj sali BKC-a sa početkom u 19.30 sati, a izložba sa autentičnim fotografijama pešterskog kraja će biti postavljena u Galeriji BKC-a.

Ulaz je slobodan.