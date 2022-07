Prosvjetni radnici nezadovoljni novim izmjenama Pravilnika o prijemu nastavnika u školama na TK – traže poništenje

Od 2017. godine na snazi je Pravilnik o prijemu nastavnika, stručnih saradnika i drugog osoblja u školama na TK koji je podrazumijevao da će direktni učesnici rata i djeca šehida i poginulih boraca na Konkursu imati bodovnu prednost. Međutim, od ove godine Vlada Tuzlanskog kantona napravila je određene izmjene Pravilnika koje će direktnim učesnicima rata i djeci šehida i poginulih boraca na Konkursu za prijem u radni odnos donijeti dodatnih 15 bodova, dok će ostale boračke kategorije biti bodovane kao i ranijih godina. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za posao u školama u TK aplicira između 30 i 40 kandidata članova porodica šehida i poginulih boraca, dok je direktnih učesnika rata samo sedam.

Smatrajući ove izmjene diskriminatornim za one koji ne pripadaju boračkoj populaciji, grupa prosvjetnih radnika danas je održala mirni protes ispred Ministarstva obrazovanja. Merima Bešić skoro 15 godina radnog iskustva stekla je u prosvjeti, a već šest godina radi na poziciji sekretara. Smatra kako navedene izmjene nisu u skladu sa Zakonom koji govori o tome da boračka populacija ostvaruje prednost pri jednakim uslovima.

“ Mi nemamo mogućnost da imamo jednake uslove prilikom prijema. Oni automatski dobijaju bodove i idu iznad nas na listama. To je ono što je svih ovih godina proturano, mi smo šutili, mi nemamo ništa protiv boračke populacije, nego da se poštuje Zakon onako kako stoji, a to je da imaju prednost pri jednakim uslovima”, kazala je Merima Bešić, diplomirana pravnica.

Prosvjetni radnici bili su jasni u svojim zahtjevima, a to je da se ponište nove izmjene u Pravilniku o prijemu nastavnika, stručnih saradnika i drugog osoblja u školama na TK koje podrazumijevaju da direktni učesnici rata i djeca šehida i poginulih boraca dobiju dodatnih 15 bodova po Konkursu.

S druge strane nisu zadovoljni ni načinom bodovanja na određena radna mjesta, ni uslovima i kriterijima jer se vode principom testiranja sa novijim gradivom. Za Merimu je takav način dosta stresan jer je za jedno radno mjesto radila test 11 puta. Ukoliko bi se nove izmjene Pravilnika poništile, to bi direktno značilo smanjenje diskriminacije prema osobama koje ne pripadaju boračkoj populaciji, te olakšalo onima koji posao u struci traže duže od 10 godina.

“ Ono što mi tražimo jeste da ministar sagleda ovu situaciju, da donese Pravilnik koji će biti zakonit gdje će se poštovati sva ljudska prava i gdje neće biti diskriminacije. Ja sam se do sada testirala na isto radno mjesto ,to je stres koji preživljavam dva puta godišnje i na kraju me na listi pređu kandidati koji su završili posle mene. Ja sam prije 14 godina završila, a na konkursu prođu kandidati koji su prije dvije godine završili i koji imaju završen pripravnički”, dodaje Bešić.



“Tražimo da se pod hitno sazove vanredna sjednica Skupštine ili Vlade TK da se izmijeni taj pravilnik odnosno izmjene Pravilnika koje su se desile par dana prije Konkursa i koje su nas sve ugrozile. Riječ je o 15 bodova za šehidske porodice koje već uživaju prava odnosno uvećanje od 30 posto godinama. Jel treba da se po istoj osnovi vrši dva uvećanja, i 30 posto plu 15 bodova, to je mimo zakona”, rekla je Mersija Dostović, profesorica bosanskog jezika i književnosti.



“Ja sam završila prije sedam godina i ovo je jedan veliki stres. Kap je prelila čašu ovim izmjenama. Mi poštujemo djecu šehida, direktne učesnika rata, ti ljudi su trebali već da se smjeste a ne da se čeka ovaj momenat i da se ovakvo ogorčenje kod ljudi izazove”, navodi Azra Jarčević Jahić, profesorica matematike.



Od marta ove godine preko 100 prosvjetnih radnika slalo je zahtjeve Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kako bi dobili pojašnjenje zbog čega je došlo do izmjena u Pravilniku, međutim kako kažu, odgovora do danas nije bilo.

Prema riječima ministra obrazovanja i nauke TK Ahmeda Omerovića novim Pedagoškim normama i standardima smanjio se broj tehnološkog viška, otvoreno je novih 300 pozicija na kojima treba da status riješe ljudi koji duže od 15 godina rade na određeno, stoga su pozvali menadžment škola da ukoliko su u prilici raspišu konkurse za prijem radnika na određeno. Također, istakao je i kako je ovim kategorijama društva pitanje radnog odnosa trebalo biti davno riješeno iz poštovanja prema roditeljima koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu.

“Demobilisani borci koji su direktno učestvovali u ratu i šehidske porodice su dvije kategorije koje su davno trebale biti riješeno. Krajnje je vrijeme da ove grupe riješe radno-pravni status. Većina ove djece nije zapamtila svog oca, on je poginuo braneći našu državu, stoga naša država ima obavezu da toj djeci pomogne pri pronalasku posla. Najmanje što možemo za njih uraditi je da riješe taj status, i napominjemo takvih je samo 40 osoba, a 300 novih pozicija”, istakao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.



Iz ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ostaju pri stavu da neće doći do poništavanja novih izmjena Pravilnika, te da on ostaje i dalje na snazi, jer se ne radi o zapošljavanju novih osoba pripadnika boračkih populacija, nego su već bili učesnici ovih procedura i godinama prolaze konkursnu proceduru.