Provedena još jedna uspješna akcija darivanja krvi u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Tuzla

Rođendan je dan kada obično dobijamo poklone, a Fikret Vršanin iz Tuzle odlučio se na svoj rođendan pokloniti najdragocjeniju tečnost – krv , nekome kome je ona potrebna. Ovo je za Fikreta bio i jubilarni 10- ti put darivanja krvi.

“Meni je to jednostavno prešlo u naviku i nekada sam zavidio ljudima koji su to isto radili, evo hvala Bogu, danas to radim i ja, a danas mi je rođendan hvala dragom Bogu. Mislim da je to najbolji dar što čovjek može pokloniti čovjeku, jer daje ono što je najvažnije za nekoga drugoga da bi i on na neki način živio, egzistirao”, rekao je Fikret Vršanin.



Svoju humanost i hrabrost dariujući krv peti put iskazala je i Azra Kuljaninović.

“Iskreno nisam znala da je mali broj žena, a meni iskreno samim tim da ćemo pomoći, bila dovoljna motivacija i razlog da to uradim”, kazala je Azra Kuljaninović.

Više od 50 džematlija, građana, kao i imama tuzlanskog Medžlisa iskazalo je danas u Tuzli svoju humanost darivajući krv, u akciji koju tradicionalno organizuje Medžlis Islamske zajednice Tuzla u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla.

“Naš cilj, intencija jeste, da ovu akciju spustimo na sve nivoe naših većih Medžlisa, tako da imamo akciju tokom cijele godine, to su posjećene akcije gdje idemo ciljano od naših redovnih davalaca, ali animiramo i mlađe, gdje želimo da proširimo ovu aktivnost, da to bude sastavni dio njihovih života”, istakao je Mumin -ef Mumić, koordinator akcije darivanja krvi MIZ Tuzla.



Sve je više onih kojima je ova tečnost potrebna. Da bi se zadovoljile potrebe pacijenata 3% stanovništva trebalo bi godišnje darivati krv. Iako, je ovo mali procenat, nažalost on se vrlo rijetko zabilježi. Darivanje krvi ne samo da spašava živote, već pozitivno utiče i na zdravstveno stanje darivalaca krvi.

“Darujem krv, već 12 put, osjećam se daleko bolje poslije ovog tretmana i zašto ne pomoći, ako već mogu biti od koristi”, naveo je Rijad Muminović.



„Pa onako dobrovoljno, da nekome pomognem i prvenstveno zbog svog zdravlja, zdravo je davanje krvi”, kazao je Jasmin Mehmedović.



Prije darivanja krvi provjeri se i zdravstveno stanje darivaoca, odredi krvna grupa, provjeri nivo hemoglobina, pritisak, te rad srca, a svaka doza krvi testira se na prenosive bolesti hepatitis B i C, sifilis i HIV. Nakon provedenih testiranja krv se daje pacijentima.