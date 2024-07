PSBiH – Poslanici po hitnom postupku o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Predrag Kožul, Sabina Ćudić i Nihad Omerović.

Jedan od predlagača zakona poslanik Saša Magazinović (SDP BiH) je kazao da je pojava profesionalnih žalitelja izuzetno negativna pojava po privredu BiH, koju je Agencija za javne nabavke, u jednom od izvještaja koje je parlament imao, ocijenila na način da je rekla da je ova pojava doživjela eskalaciju.

– U brojevima to izgleda tako da od 4.100 žalbi u toku jedne godine njih 2.100, dakle više od 50 posto su žalbe profesionalnih žalitelja čija namjera nije da dobiju posao na tenderu, nego da zaustave nabavku, da ucjenjuju i da reketiraju – naveo je Magazinović.

Dodao je da postoje firme “koje u 365 dana se žale 365 puta na tendere, da postoje druge firme koje imaju godišnje više stotina žalbi, onda možete pretpostaviti razmjere ovog problema”.

Magazinović je kazao da u tome leži hitnost postupka.

Poslanik Zlatan Begić (Demokratska fronta) je kazao da na predloženom zakonu stoji da je zaprimljen u Parlamentarnu skupštinu BiH jučer, a da ga je on vidio sada na ekranu.

– Zakon nije kratak i nije jednostavan. Poštujem moguću i dobru namjeru. Ovaj zakon, ovako kako je napisan i u pogledu materije u koju zadire, zahtijeva detaljnu analizu – kazao je Begić.

Dodao je da iz tog razloga ne može podržati ovako važne zakone, kao opozicija, a da nije bilo u prilici da mu oni budu na vrijeme dostavljeni, da se kroz redovni postupak možda na njih i interveniše.

– Klub DF-a neće moći podržati donošenje ovakvog zakona na ovakav način, po hitnoj proceduri, bez mogućnosti da detaljno analizira, de se upozna sa tekstom – kazao je Begić.

Poslanik Mladen Bosić (SDS) je kazao da je tema zakona važna, te da je po tom pitanju koje je zakočilo mnoge procese na svim nivoima i koje je zbog toga i dodatni izvor korupcije u BiH, trebalo mnogo ranije intervenisati i poduzeti mjere.

– Mi nismo protiv toga da se ovo pitanje riješi na bilo kakav način, pa makar i manjim pomacima. Ali je uočiljivo da su predlagači zakona svi poslanici i članovi skupštinske većine, ljudi koji su izabrali Vijeće ministara BiH koje bi bilo dužno da predlaže zakone ovom parlamentu. Je li to znači da Vijeće ministara nije za taj zakon? Zašto niste Vijeću ministara tražili, kao poslanici koji ga podržavaju, da ono predloži to u skupštinsku proceduru, nego ste to uradili vi – kazao je Bosić.

Pitao je da li to znači da Vijeće ministara nema takvo mišljenje o ovom zakonu.

– Ne vidim razlog zašto bi podržavali ovaj zakon po hitnoj proceduri, nakon toliko izgubljenih godina i šansi da se na ovome nešto uradi. Ali oko samog sadržaja zakona smo spremni i da učestvujemo pa i da podržimo – naveo je Bosić.

Poslanica Ermina Salkičević-Dizdarević (SDP BiH) je, odgovarajući na pitanje zašto poslanici, a ne Vijeće ministara BiH predlažu ovaj zakon, kazala “zato što je ipak brže ako ide kroz jedan od domova”.

– Poslovna zajednica čeka da se ovo riješi i nemamo pravo da odugovlačimo – kazala je Salkičević-Dizdarević.

Poslanik Šemsudin Mehmedović je kazao da podržava hitnost ovog zakona i “svakako je dobra namjera predlagača da se ovo pitanje konačno riješi, jer je očigledno da na tržištu BiH imamo profesionalne žalitelje koji samo usporavaju postupak javnih nabavki”.