Purački vašar: Domaći proizvodi i pomoć dječaku iz Viteza

Purački vašar i ove godine okupio je brojne trgovce, izlagače i posjetioce, nastavljajući tradiciju dugu više od stoljeća i po. U okviru 163. izdanja ove manifestacije, drugu godinu zaredom organizovan je i sajam poljoprivrede, na kojem su predstavljeni domaći proizvodi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine.

Među izlagačima pronašli smo zanimljive porodične priče, dugogodišnje proizvođače, ali i žene koje prihod od svog rada usmjeravaju za liječenje teško oboljelih.

Organizatori ističu da je očuvanje tradicije jedan od glavnih ciljeva manifestacije, uz nastojanje da se sadržaji vašara dodatno obogate.

„Sam broj od 163 puno govori, to je spoj tradicije. Mi mlađi smo dužni da očuvamo tu tradiciju“, kazao je Zlatan Turkić, predsjednik Organizacionog odbora 163. Puračkog vašara.

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Purački vašar okupio i domaće proizvođače

Među učesnicima sajma poljoprivrede je i porodica Zulić, koja kroz porodični obrt Chorus Natura proizvodi domaće džemove, pekmeze, ajvar, sokove, ali i čajeve, biljne kapi, sirupe i druge pripravke od bilja.

Harisa Zulić ističe da se njen suprug ljekovitim biljem bavi već dvije decenije. Nakon godina iskustva i dodatnog obrazovanja, prije pet godina pokrenuli su vlastitu proizvodnju, a svoje proizvode danas predstavljaju na sajmovima širom Bosne i Hercegovine.

Kako kaže, najveći dio kupaca do njih dolazi putem preporuka, a posebno im znače povjerenje i pozitivne povratne informacije ljudi koji se vraćaju njihovim proizvodima.

Svoje proizvode predstavio je i Osman Duraković iz Bugojna, vlasnik Organskog kutka, koji se proizvodnjom bavi već 26 godina. Ranije je sarađivao s inostranim tržištem, dok se posljednjih godina sve više okreće domaćim kupcima.

Za njega je Purački vašar prilika da promoviše proizvode, ali i da neposredno razgovara s posjetiocima. Ističe da mu posebno znače zahvalnice i povratne informacije zadovoljnih kupaca, koje smatra dodatnom motivacijom za nastavak rada.

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Narodne nošnje izrađuju kako bi pomogle teško oboljelima

Posebnu pažnju privukao je štand Udruženja žena Đerđef, koje već 18 godina njeguje bosansku tradiciju i bavi se humanitarnim radom. Članice udruženja ručno izrađuju bosanske narodne nošnje, čuvajući vještine koje se prenose generacijama.

Ipak, njihovi proizvodi imaju i drugu svrhu. Novac ostvaren prodajom usmjeravaju za pomoć teško oboljelim osobama, uključujući onkološke pacijente i djecu kojoj je potrebno liječenje.

Šida Kalbić iz Udruženja žena Đerđef ističe da je očuvanje bosanske kulture i tradicije veliko bogatstvo, ali da njihov rad posebno dobija na značaju kada njime mogu pomoći drugima.

Prema njenim riječima, udruženje trenutno pomaže u nabavci lijekova za tri pacijenta kojima je potrebna zdravstvena podrška.

Ovoga puta posebnu humanitarnu akciju posvetile su dječaku Maku iz Viteza, kojem je potrebno liječenje u Turskoj. Kako bi prikupile što više sredstava, članice udruženja na Puračkom vašaru ponudile su svoje ručno izrađene narodne nošnje uz popust od 50 posto.

Kalbić je pojasnila da novac prikupljen ovom prodajom namjeravaju usmjeriti za dječakovo liječenje, pokazujući kako se očuvanje tradicije i humanitarni rad mogu povezati kroz konkretna djela pomoći.