Putna blokada TK, ko su krivci i šta dalje?

Na tlu današnjeg Tuzlanskog kantona u posljednjih 50 godina nije izgrađena niti jedna moderna saobraćajnica.

Moglo se ovo čuti na tribini Tuzlanskog akademskog kluba o putnoj blokadi najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji BiH.

Jedan od organizatora tribine nam navodi da su u posljednjih 15 godina građani Tuzlanskog kantona dali više od dvije milijarde KM za izgradnju modernih saobraćajnica. Novac je stigao do federalnog nivoa, kaže on.

”Ništa se ne vraća. Dvije milijarde, to je godišnje 200 miliona KM. Mi tražimo da odgovorni predstavnici našeg kantona, gradonačelnici javne ličnosti se zauzmu za ovo područje, kada se glasa o finansiranju cestovnih saobraćajnica”, rekao je Safet Husanović, zamjenik predsjednika Skupštine Tuzlanskog akademskog kluba.

Upravo su predstavnici iz ovog dijela BiH, najodgovorniji što nije bilo razvoja putne infrastrukture, smatra nekadašnji guverner kantona.

”2016. godine usvaja se Strategija razvoja infrastrukture i u njemu nemate ni jednog puta ni autoputa koji je dobio terminske planove izgradnje u Tuzlanskom kantonu. Ko je usvojio to? Zastupnici u Parlamentu. Koliko naših ima? Oko 30, a nisu dali nijednu primjedbu. A naprimjer HDZ nije prihvatio tu Strategiju jer je tražio da se gradi autoput Sarajevo – Split. On nije ušao, ali su tražili, mi nismo ništa tražili”, istakao je Selim Bešlagić, član Tuzlanskog akademskog kluba.

A sada traže, više nego prije. Prvi čovjek kantona svjestan je da nije bilo zamaha u rješavanju ovog problema.

Njegovi prethodnici su, kaže, kratko ostajali na tim funkcijama, mijenjale su se Uprave preduzeća Autoceste Federacije BiH, pa nije bilo adekvatne reakcije. Sada su postavili prioritete, ali moraju jednoobrazno djelovati.

”Neprihvatljivo je to da kao premijer odem tri puta na razgovor, a da se ona najgora dionica M4 Doboj – Tuzla magistralni put rekonstruiše, dobije se obećanje, a onda se uradi kilometar i 100 metara tog puta. Nije to dovoljno, ali je to pokazatelj naše parcijalno djelovanje, samog premijera ili bilo kojeg pojedinca ili manje grupe ne može donijeti rezultat”, smatra Irfan Halilagić, premijer TK.

Rezultate nakon ove tribine, očekuju i vlasti, stručnjaci iz oblasti saobraćaja, ali i privrednici. Zbog loših puteva, poslodavci ističu da mnogo gube.

”Privreda TK je izvozno orjentisana, među najvećim izvoznicima u BiH su na ovom području, ali put te robe do krajnjih kupaca traje dugo, pogovoto kada su u pitanju oni proizvodi koji ne trpe duže transporte”, navodi Ramiz Karić, predstavnik Grupacije poslodavaca TK.

Novca za izgradnju novih puteva ima, tvrde učesnici tribine. Dali su prioritetne prijedloge, uz konstataciju da u narednih osam godina, veliki broj ovih puteva može biti izgrađen.

”Već u sljedećem četverogodišnjem periodu imamo šansu da imamo brze puteve i autoputeve na tetitoriji Tuzlanskog kantona i Tuzle. U drugom ciklusu do 2031. mogu se završiti svi ti prioritetni putevi a to su putevi koji su u prilici da nas iz Tuzle kao središta kantona vode na sve tri rijeke oko nas, na Savu, Bosnu i Drinu i ka našoj metropoli, našem Sarajevu”, rekao je Zlatko Kovačević, univerzitetski profesor.

Osam je prioritetnih puteva koje bi trebalo graditi što traže iz Tuzlanskog akademskog kluba. To su autoput Brčko – Tuzla – Žepče, brze ceste Tuzla – Sarajevo, te Kalesija – Živinice – Tuzla – Lukavac – Gračanica.

Ostali prioriteti se odnose na magistralne saobraćajnice, te obilaznicu oko Tuzle.