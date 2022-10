Radionica za djecu: Učenici OŠ Solana učili čitati i pisati Brajevo pismo

Almedina Hodžić mlada je djevojka koja je sa dvije godine izgubila vid. Osim brojnih poteškoća i barijera koje su došle nakon što je izgubila vid, Almedina je imala i problema na početku školovanja, jer u sistemu obrazovanja nije obavezno učenje Brajevog pisma u školi.

“Ja sam samouka što se tiče Brajevog pisma. To učenje meni tada nije bilo zanimljivo, zato što je Brajevo pismo suhoparno, morate zapamtiti kombinacije tačkica koje predstavljaju određeno slovo i morate ih uvijek znati.. dešava se kad ste dijete da to ne pamtite, morate to memorisati da znate za života, kad vas neko pita koje je to slovo da znate koliko tačkica tvori to slovo”, kazala je Hodžić u izjavi za RTV Slon.

A upravo koliko koje slovo Brajevog pisma ima tačkica danas su naučili učenici OŠ Solana. U okviru obilježavanja Dječije nedjelje, članovi Udruženja građana oštećenog vida su za njih pripremili radionicu učenja ovog pisma. Mnogi od njih su se prvi put susreli sa ovakvim načinom čitanja.

“Ovo mi je prvi put da se susrećem sa Brajevim pismom i mislim da je zanimljivo, zanimljivo je kako se to uči”, kazao je Isak Alajbegović, učenik OŠ Solana.

“Prvi put ovo vidim i čitamo tako i mislim da polako mogu naučiti ovo pismo”, kazala je Ema Sinanović, učenica OŠ Solana.

“Ovo je prvi put, probao sam, možda je malo teže za naučiti ali bih volio da naučim”, rekao nam je Maraš Čaušević, učenik OŠ Solana.

Članovi Udruženja građana oštećenog vida Tuzla su im ispunili želje. Neki od učenika su naučili napisati svoje ime na Brajevom pismu.

“Po meni je upoznavanje sa Brajevim pismom djece koja vide važno u smislu podizanja svijesti učenika koji vide o problemima vršnjaka koji ne vide”, kazala je Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.

Sa problemima osoba koje ne vide upoznaju se i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koji tokom studija čak polažu i ispite na Brajevom pismu.

“Na našem fakultetu se uče zasebno Brajevo pismo, slova i brojevi i mi u sklopu ispita to moramo položizi da znamo čitati i pisati da znamo njegove osnove, da bismo mogli učiti slijepu i slabovidnu djecu”, istakla je Pelka Jovičić, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ.

Osim ove radionice, Udruženje građana oštećenog vida organizovat će i druge radionice za djecu i učenike osnovnih škola, kao što su različite edukativne igrice i turnir u govornom pikadu, a sve s ciljem podizanja svijesti o problemima slijepe i slabovidne djece.