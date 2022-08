Radončić: Bošnjaci ne mogu sebi dozvoliti sukob s kompletnom međunarodnom zajednicom

Savez za bolju budućnost BiH u povodu aktuelne političke situacije u BiH uputio je saopćenje koje prenosimo u cjelosti:

“Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) , komentirao je sinoć u Fojnici na unutarstranačkom savjetovanju i aktuelnu političku situaciju u BiH.

Sve očitija tendencija da se predizborna kampanja vodi na način utrke ko će bolje pljunuti na referentne predstavnike međunarodne zajednice veoma je opasna po bošnjački politički faktor i to mora prestati. Nije uredu da se predizborni politički poeni uzimaju na način eksponiranja tobožnjeg patriotizma i borbe za građansku državu, a da se od Brisela, Vašingtona, OHR-a i mnogih drugih jakih diplomatskih sila svijeta, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, prave botovske mete ili da se na njih medijski harangira – naglasio je Radončić.

Novonastala situacija i činjenica da je Izrael podržao stajališta hrvatskog naroda u BiH, istaknuo je, jeste dokaz koliko gospodin Komšić, koji je 12 godina član Predsjedništva BiH, ili koliko Bisera Turković, kao ministrica vanjskih poslova BiH i ministrica Bakira Izetbegovića, nisu lobirali u jednoj od najvažnijih zemalja svijeta, a to je Izrael.

Nad Jevrejima je počinjen poznati genocid u Drugom svjetskom ratu, a nad Bošnjacima je počinjen genocid u Srebrenici. Bilo bi, stoga, potpuno normalno da imamo njihovu podršku i da bošnjačka stajališta ne čuju samo od Milorada Dodika ili Dragana Čovića. Općim medijskim napadima žele se sakriti vlastita politička i diplomatska nesposobnost i neefikasnost – rekao je Radončić na unutarstranačkom savjetovanju SBB-a.

On je, također, dodao i to da se u situaciji uznemirenosti javnosti zbog mogućih i najavljenih mjera OHR-a, odnosno odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, ukoliko ne dođe do dogovora bh. političara, mora ostati „hladne glave“ i mudro se ponijeti prema svemu do čega eventualno dođe.

Bošnjaci sebi ne mogu dozvoliti da se pravi atmosfera linča prema najvišim predstavnicima OHR-a, Brisela i Vašingtona. To su naši iskreni prijatelji, jer alternativa njima su jedino Rusija i iredentizam Milorada Dodika.

– OHR može donijeti odluku protiv koje ćemo moći reći stotine argumenata. Ali mnogo gora bi bila odluka da OHR napusti Bosnu i Hercegovinu, a s njima i EUFOR. Sukob – sami protiv svih – bez snažne podrške Vašingtona, Brisela i drugih najjačih centara moći, učinio bi nas veoma ranjivima pred velikodržavnim aspiracijama prema Bosni i Hercegovini, kao našoj jedinoj domovini – poručio je Radončić, dodavši:

– Mi moramo biti odgovorni kada se radi o hrvatskom pitanju u BiH, jer nema tu velike pameti, ono u sebi sadrži i rizik gubljenja podrške Katoličke crkve, kao veoma moćnog svjetskog faktora. Ko izgubi podršku jevrejskog lobija, a on je mnogo više od Izraela, i ko nema podršku Katoličke crkve u međunarodnim odnosima, može ući kao narod u nerješive probleme. Mi o tome moramo govoriti glasno. Jer takmičenje u pljuvanju međunarodne zajednice i guranju Bošnjaka u samoizolaciju jesu loša tekovina Bakirove i Komšićeve politike i veliki rizik po Bošnjake – zaključio je Radončić.

Savjetovanju su prisustvovali članovi i rukovodstvo Općinske organizacije SBB-a Fojnica. Na skupu su se obratili predsjednik Općinske organizacije Emir Sulejmanović i povjerenik Saveza za Srednjobosanki i Zeničko-dobojski kanton i kandidat za Državni parlament dr. Adnad Jupić.” navodi se u saopćenju.