Reis Kavazović ispratio prvu grupu hadžija

Reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je ispratio prvu grupu hadžija, koja će u 10.05 sati s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu krenuti prema Mekki.

Hadžije su se prije polaska okupile u Džamiji “Kralj Fahd”, gdje su obukli ihrame, a prije polaska ka aerodromu, reisul-ulema ih je obišao, poželio im sretan put i uputio nekoliko prigodnih poruka, saopćila je Mina.

-Jednom u životu čovjek se odaziva na ovaj put i to je ono što je farz. U vašem nijetu je sadržana želja da posjetite ona mjesta na kojima su bili Božiji poslanici Ibrahim, a.s., Ismail, a.s., i Muhammed, a.s. – poručio je reisul-ulema.

Ovom je prilikom budućim hadžijama poručio da trebaju biti svjesni da su mjesta hadža istovremeno i mjesta gdje se traži oprost od grijeha.

-Molite Allaha, dž.š., za ono što ste u životu propustili, a i za ono što je ispred vas, da nam Gospodar svima olakša ono što nas očekuje – kazao je reisul-ulema Kavazović.

Ukazao je na važnost otvorenosti prema drugima, kao i spremnosti na međusobno praštanje.

-Kako god molili Gospodara da vam oprosti, tako opraštajte i vi jedni drugima. Budite spremni opraštati vašoj braći i sestrama, jer uvijek može biti postupaka kojima možda nismo zadovoljni – posavjetovao je reis Kavazović.

Pohvalio je i temeljitu organizaciju i posvećenost Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice.

Ove godine na hadž iz Bosne i Hercegovine putuje 2225 hadžija. Po prvi put nakon dvije i po decenije, hadžije će svoje ihrame obući u Sarajevu, jer se prvo putuje u Mekku, a nakon obavljenih hadžskih obreda onda i u Medinu, odakle je planiran povratak za domovinu.

