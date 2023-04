Reisu-l-ulema Kavazović: U političkom smislu BiH je naša kibla

U vjerskom smislu zna se gdje je naša Kibla, a u političkom, naša kibla je Bosna i Hercegovina, naša domovina, njen napredak, njen boljitak na svakom planu – poručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

On je u bajramskom intervjuu za Radio i Televiziju BIR govorio o izazovima koji su pred Bošnjacima, Bosnom i Hercegovinom i Islamskom zajednicom.

– Bošnjaci, kao i svaki narod, imaju ne jednu slabost, nego više njih i to je uvijek prisutno, u kontinuitetu, nije posebno vezano za ovo vrijeme koje mi danas živimo. Ono što vidimo danas na pozornici u političkom smislu je nejedinstvo bošnjačkih prvaka, ne naroda, koji različito vide puteve hoda našeg naroda i države. Ne bi to trebalo da bude veliki problem ukoliko ljudi imaju iste ciljeve i ukoliko teže ka nečemu što je jedinstvo ove zemlje i našeg naroda. Imajući u vidu da su pred nama veliki izazovi koji dolaze sa strane, to može, na neki način, ugroziti našu kompaktnost, i može možda dovesti u pitanje neke ciljeve za koje smo se borili sve vrijeme koje je iza nas – ocijenio je reisu-l-ulema.

Naglasio je da je jako važno važno izgrađivati patriotski odnos i u Islamskoj zajednici, i van Islamske zajednice, u akademskoj, političkoj zajednici, te kod privrednika.

– Vlast je uvijek prelazila iz jedne u drugu ruku. To je prirodan proces, to je Božije određenje. A vlast bi trebala biti samo sredstvo da se dođe do cilja, da se sačuva država, da se sačuva narod. Ukoliko ne postoje različiti ciljevi, različito gledanje na državu, vlast kao takva i ta razjedinjenost političara nije ništa opasno u našem narodu. Međutim, ukoliko su dijametralno suprotstavljena gledišta na državu i poziciju našeg naroda i ako su svađe postale personalne, ukoliko one truju odnose u narodu, one su opasne i njima se treba suprotstaviti – kazao je Kavazović.

Dodao je da će Zajednica pozivati narod i ukazivati mu na te opasnosti.

– Naravno, narod će se odazvati onoliko koliko će se odazvati, prepoznat će vjerovatno i sam ono što je opasnost i na to će reagirati. Niko u povijesti nije radio na štetu naroda, a da ga narod nije obilježio, označio. To će se sigurno desiti, ko god to bio. Onaj ko radi na štetu naroda, ko radi na štetu države, zna se kako se on naziva. Imali smo to i u našoj bližoj i daljoj povijesti – od pokreta Gradaščevića, pa do agresije na BiH, imali smo Izetbegovića i Fikreta Abdića i znamo, naravno kakvo je mjesto jednom, a kakvo je mjesto drugom. To će se desiti i dan danas – istakao je Kavazović.

Govoreći o mogućnostima koje Islamska zajednica ima u prevazilaženja slabosti našeg naroda naglasio je da Zajednica „treba da govori glasnije o tim problemima, da analizira, bude odgovorna naspram onog što se događa“.

– Naravno, Zajednica nije, niti svemoćna, niti je sva istina unutar Zajednice, mi smo toga svjesni, niti mi kao ulema možemo znati sve probleme u našem društvu. Ali, neke glavne trase našeg kretanja svakako trebamo naznačiti našem narodu, i o njima razgovarati – smatra Kavazović.

Između ostalog, podvukao je da kao narod moramo uzimati pouke iz prošlosti, te promišljati o uzrocima povijesnih dešavanja.

– Naši odgovori na izazove koji su pred nama najbolje nam govore da li smo naučili lekcije iz prošlosti i u tome se svako od nas može svjedočiti pojedinačno, kao ljudi, kao članovi zajednice, kao pripadnici bošnjačkog naroda. Svi trebamo izvući pouku iz onoga što se događalo svakom od naša tri naroda u BiH i trasirati budućnost koja će biti bolja u odnosu na ono što smo prošli – kazao je reisu-l-ulema.

Osvrnuo se na ulogu Islamske zajednice unutar BiH, te poručio da Zajednica pripada narodu i da je ona glas naroda.

– Zajednica je bila jedna od meta i ona je i dalje meta dušmanima koji atakuju na naš narod, koji atakuju na naš identitet. Zajednica jeste brana svemu tome. Ona se odupire, ima snage da kaže ono što treba da kaže, što treba da se čuje u našem narodu i ona će to nastaviti raditi, bez obzira na pritiske i atake na Islamsku zajednicu. Islamska zajednica neće ustuknuti, jer je ona iz naroda i ona u ovom duhovnom, kulturnom, tradicijskom, dijelu predstavlja naš narod i ona je njegov glas – rekao je reisu-l-ulema Kavazović, prenosi MINA.

RTV Slon/Fena